國家級重大建設站台！桃園航空城新都心3字頭磁吸首購族

▲許多知名企業也看到了未來「桃園航空城」的潛力，率先佈局52公頃產業專區。（圖／業主提供）

記者項瀚／綜合報導

台灣史上最大規模的開發計畫「桃園航空城」正如火如荼推動中，這項國家級都市建設項目，總面積高達4565公頃、總投資額超過5000億元台幣，結合產業區塊鏈創造出新興都會和，預估將創造20~30萬個就業機會，將創造出兆元經濟產能。

「桃園航空城」計畫中規劃包括自由貿易港區、機場專用區、航空產業區、經貿展覽園區、生活機能區、濱海遊憩區、桃園體育園區、精緻農業發展區和機場相容產業區等多元產業聚落。許多企業也看到了未來「桃園航空城」的潛力，率先佈進駐局52公頃產業專區，包括星宇航空、統一超商、藥華醫藥等知名企業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第三航廈、第三跑道啟航 揭開航空城國際新尺度

▲第三航廈及第三跑道預計2033年完工。此外，「三心六線」軌道路網，大幅提升交通便利性。（圖／桃園國際機場股份有限公司）

交通建設方面，「桃園航空城」計畫將擴建第三航廈及第三跑道，桃機董事長楊偉甫表示，第三航廈總預算高達1283億元，是台灣歷來最大單一公共工程，由韓國三星物產與台灣榮工工程聯手承建，北登機廊預計今年底啟用，主體工程則朝2027年完工邁進。除了航廈升級，第三跑道也同步推進，桃園機場表示，第三航廈工程總經費約347億元，預計2033年完工。此外，「三心六線」軌道路網，正持續推進中。該計畫將航空城、桃園和中壢三大都心與捷運綠線、綠線延伸中壢、捷運棕線、三鶯線延伸八德段、桃園鐵路地下化以及機場捷運等路線串聯起來，大幅提升交通便利性。

受惠於「桃園航空城」計畫，大園客運園區躍昇為「航空城新都心」。桃園市都市發展局副局長歐政一表示：「受惠航空城發展的主要區域為大園及蘆竹地區，未來有許多依賴機場衍生的產業開發及招商，以大園客運園區為例，已看得到航空城帶來的效益，開發率近幾年成長飛快。」

財經專家黃世聰表示：「航空城新都心」大園客運特區可以說是航空城周邊低密度開發的住宅區，包括有運動中心、生態園區等，生活感十分舒適。」此外，大園客運園區內還將建設44公頃的大園科技智慧園區，預計2027年完工，以及大園首座體育園區等多項開發案，為生活圈再添豐富機能，吸引更多人口和商業活動進駐，成為國門新都心中耀眼的區域指日可待。

▲「低總價、買得起、有增值潛力」才是王道，而「航空城新都心」大園客運園區完全滿足了這些條件，受到大量首購族青睞。（圖／業主提供）

不少建設公司看好大園客運園區的發展潛力，紛紛插旗推案，近期陸續交屋，預計今年將出現明顯的人口成長。在全台大量縮的情況下，大園區區域憑藉大案交屋潮衝出可觀量能，據最新買賣移轉棟數統計，大園區9月達489棟，年增98.8%。

為因應日益增加的學生數量，除了現有的潮音國小外，將新設航科國小，另有培養國際化人才的大園雙語國中，為下一代提供優質的教育環境，讓選擇在此落腳的家長更加放心。

在房市不景氣的環境中，自用首購當道，「低總價、買得起、有增值潛力」才是王道，而「航空城新都心」大園客運園區完全滿足了這些條件，因此在吸引各大建商插旗的同時，也受到大量首購族青睞，持續繳出穩定、出色的銷售成績。

房價方面，據《樂居網》資料，即使近5年來「航空城新都心」大園客運園區房價已上漲約9成，但目前大區域每坪均價僅約32~35萬元，也就是不用1000萬元就可入手2房，仍是相當親民好入手並兼具成長空間，成為年輕人在桃園買房成家的最佳選擇。