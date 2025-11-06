月薪47K「猶豫買房 or 買車」　網見超狂條件：需要的是人生體驗

▲原PO猶豫要買車還是買房？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

要先買車還是買房，常讓許多人感到猶豫。近日就有網友發文表示，他現在的薪水是4萬7000元，家人一共有四間房，而他就是住在其中一間，不論買車還是買房，家人都會贊助，以這種情況來說，他要先買哪個呢？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「先買房還是買車」為標題發文，提到他現在的薪水是47K，沒有任何負債，也沒有學貸，而且也不用給家人孝親費。家人在新竹有三間房、台北有一間房，而他目前是住在其中一間，不用給房租。

原PO透露，如果買車的話，家人會贊助60萬元，其餘部分則自己付；買房的話，家人則會出頭期款，但具體金額還不確定，總之家人要他二擇一。對此，他就想知道，以這種狀況來說，他應該先買房子還是先買車子？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「車吧，你的起點已經在PR99白手起家的人生終點，你需要的是人生體驗與美好回憶」、「有房子住了，沒自己的愛車開，當然選擇車呀」、「你不缺住的地方，就先買車啊」。也有網友表示，「一定是買房吧，除非買房頭期一樣只贊助你60萬」、「你為什麼想來問比你窮的人意見」、「其實買房買車主要是看個人需求而定，以你的狀況其實也都可以，但我會比較推薦買房會好點，畢竟車子是負資產，一落地就開始折價了，房子則相反」。