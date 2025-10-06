房價輸宜蘭市　在地房仲喊：淡海太委屈

▲淡水房仲直言，現階段淡海新市鎮的房價實在是委屈了。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

據《樂居網》資料，淡海新市鎮近1年新案均價落在34.9~36.9萬元間，影城區均價比宜蘭市便宜，甚至只比金山貴5萬元。對此，在地房仲表示，淡海現階段房價實在委屈了，將慢慢補漲上去。

據《樂居網》資料，淡海新市鎮共分為4區，分別為行政中心、影城、濱海路南側、海科大，近1年新案成交單價都在3字頭，落在34.9~36.9萬元間，其中以影城區34.9萬元最便宜。

然而，宜蘭市近1年每坪成交均價達35.8萬元，比淡海新市鎮影城區還貴。甚至是推案量極少的金山區，均價為29.7萬元，僅比淡海影城區便宜5萬元。

對此，東森房屋淡水新市鎮加盟店東沈雅純直言：「淡海新市鎮的房價太委屈了！」她表示，淡水為雙北房價最凹陷區，吸引大量年輕人移入，全區人口破20萬人，但礙於推案量體大、交通硬傷，使得房價漲幅相對遲緩。

▲淡江大橋在日前合龍，將可紓緩當地交通。（圖／記者林敬旻攝）

不過，沈雅純表示：「隨淡海新市鎮人口逐漸上升，新案、土地逐漸去化，加上淡江大橋將在明年5月通車，以及淡北快速道路也預計在2029年底完工，甚至有新北大巨蛋的想像題材，淡海房價絕對有機會落後補漲。」

沈雅純表示：「事實上，近年淡海新市鎮呈現緩漲，新案逐漸站上4字頭，屋齡5年中古屋成交單價行情落在30~33萬元。」觀察線上指標個案「新海城一期」，每坪均價已來到38.7萬元，最高甚至出現47.8萬元價碼。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示：「當前房市以自用當道，政府對首購族買房仍是相當支持，低總價區、過去房價漲幅相對緩和的區域，可預期市場狀況會好一些。」

不過，陳炳辰表示：「去年919央行第七波管制後，全台房市急凍，就算是3~4字頭的親民區域買氣還是大幅衰退，且由於淡海新市鎮中古釋出量體不少，在這種情況下，建商也紛紛停下推案腳步，使得新推案量縮。」

