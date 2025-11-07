1知名商圈沒落了「一排店掛租」！在地吐內幕：毀掉僅需3年

▲新北板橋後站商圈曾有「小西門町」之稱，如今變得蕭條，繁華不再。（圖／翻攝自Google Maps）

記者王麗琴／綜合報導

新北市板橋捷運府中站的「後站商圈」，因鄰近捷運商家林立，每到假日滿滿人潮，因此有「小西門町」的稱號，是許多在地人逛街、吃美食的好去處。不過最近有網友發現，商圈內有許多店面都掛著「出租」看板，人潮也寥寥無幾，景象一片蕭條。貼文一出讓不少人感嘆「學生時期的回憶不再」、「時代的眼淚」，也有人推測商圈沒落與警方頻繁取締違規攤販有關。

該名網友在Threads上傳影片，內容是新北市板橋區後火車站商圈的現況影像。從影片中可發現，只見巷弄兩旁大部分的商家都鐵捲門緊閉，或是掛著醒目的「出租」看板，只剩下幾間服飾店和夾娃娃機店有在營業，街道上也空蕩蕩、沒什麼人潮，攤販更是沒半個，而一旁的工程圍籬上則畫滿各式塗鴉，讓他感嘆「板橋後站 如今…..」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片一出衝擊不少在地人的記憶，「以前學生時代超愛在這裡逛街！現在居然變成這樣」、「真的很懷念，以前國中都會常常去，很多小吃攤跟蓋酷家族、彩色球」、「放學跟假日一定要去買衣服鞋子、拍大頭貼跟朋友唱歌吃東西，還有各種節日會用到的卡片跟文具都在那邊買，這巷子以前人是多到擠到爆炸，完全不是現在這樣」、「學生時代那裡可是繁景，現在真的好蕭條」、「以前板橋原宿還常請知名藝人在透明櫥窗接受訪問，後站唱片行也是，當時的後站非常熱鬧」。

而後站商圈為什麼沒落呢？在地人就感嘆指出，應該與警察天天取諦跟開單有關，「熱鬧了20年，要毀掉一個商圈，只需要三年」、「警察天天取諦跟開單，說要整頓市容，就變這樣了」、「因為不能擺攤一直被檢舉，沒有攤位沒有商家怎麼會有人潮？」「一堆警察整天在那邊抓違規攤販跟機車，誰會想去」、「撐得住的就去租店面，撐不住的只好離開，人潮跟著消失，結果就像師大夜市一樣，慢慢走向蕭條」。