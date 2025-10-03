「嘉義迪士尼」休業3個月　在地一看粉紅招牌秒懂

記者張雅雲／高雄報導

「百賀日式燒肉火鍋」位於嘉義市區，開店7年，今年6月因租約到期歇業，店家拆除店面裝潢後，特殊的尖塔設計外觀，被在地人笑稱根本是「嘉義迪士尼」，才短短幾個月，火速有新店家卡位，外觀換上新招牌，已由粉紅色的「寶雅」接手。

▲「百賀日式燒肉火鍋」位於嘉義市區，店家拆除店面裝潢後，特殊的尖塔設計外觀，被在地人笑稱根本是「嘉義迪士尼」。（圖／記者張雅雲攝）

▲嘉義市知名餐飲品牌「百賀日式燒肉火鍋」，因租約到期，6月正式歇業。（圖／翻攝自Google Maps）

嘉義市知名餐飲品牌「百賀日式燒肉火鍋」位於西區新民路、興業西路口，營業7年，吃到飽模式相當受在地人好評，因租約到期，6月正式歇業，店家也在門口貼出公告，感謝饕客多年支持，並在最後一天營業結束後，品牌畫下句點，目前已無分店。

「百賀」拆除裝潢後，建物特殊的尖塔造型特別明顯，因外觀獨特，還被在地人笑稱為「嘉義迪士尼」，才空置不到3個月，火速引來新租客接手，已換上粉紅色新招牌「寶雅」進駐。

▲該店空置不到3個月，火速引來新租客接手，已換上粉紅色新招牌「寶雅」進駐。（圖／記者張雅雲攝）

在地仲介透露，該店地坪487.9坪、建坪約220坪，月租金約35萬元上下，因位處嘉義市區主要幹道，加上建築外觀辨識度高，招牌也有廣告效益，沿線店家向來受到餐飲與大型零售業青睞。

台灣房屋嘉義志航加盟店店東吳昶紳表示，該店位於經國商圈，周邊鄰近學區、住宅與商場，人潮穩定、車流量多，屬嘉義市成熟商圈，單坪租金行情落在1800~2000元，店面一旦釋出，詢問度高，空租時間也不長。

嘉義迪士尼小檔案 位置 西區新民路、興業西路口 舊址 百賀日式燒肉火鍋 歇業原因 租約到期 預估租金 36萬元上下 新租客 寶雅 區域租金行情 單坪租金1500~1800元

▲嘉義迪士尼小檔案。（ETtoday製表）

吳昶紳分析，因近年原本會到實體店消費的族群大多改在網路選購，導致實體店面買氣下滑，目前該區多以餐飲、大型零售連鎖品牌等付租能力強的產業進駐為主，墊高沿線店面進駐門檻。

不過經國商圈屬嘉義鬧區，住家主力為屋齡20~25年的大樓，成交單價落在每坪19~21萬元，儘管受到限貸令影響，近期成交價略有震盪，但區域生活機能完整，加上仍是大型品牌進駐首選商圈之一，店面行情仍有支撐力。

