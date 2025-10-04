ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

輝達表態「北士科基地3方案」　拒絕扯入政治口水

▲▼ 輝達,新光,北士科 。（圖／記者項瀚攝）

▲輝達（NVIDIA）與新壽初始簽署的合作MOU已於9月30日到期，能否順利進駐北士科出現變數。（圖／記者項瀚攝）

記者葉國吏／綜合報導　

輝達（NVIDIA）在台北市北士科設立海外總部的計畫，陷入新壽「T17、T18基地」的土地取得僵局。輝達明確拒絕「先蓋好再移轉」方案，主要考量工程品質與政治風險，傾向透過「合意解約」方式解決，也不希望捲入政治口水。

據了解，過去北市府有將各種方案、土地提供給輝達參考，首選確實是T17、18，但並不代表只要該基地，新壽營造「輝達只要T17、18」的氣氛，實際上是輝達受制於雙方的MOU協議，如今MOU到期、也未展延，輝達確實有更多的選擇，甚至鄰近的T12基地賣相也不輸T17、18。

▲黃仁勳親揭輝達台灣總部意象照。（圖／記者高兆麟攝）

根據《工商時報》報導，有知情人士指出，輝達已表態不接受市府提出的三種可能方案中的「先蓋好再移轉」，，因為黃仁勳對總部設計與工程品質有極高要求，認為AI科技產業的建設複雜且專業性高，必須由輝達信賴的團隊自行規劃與施工，而非由新壽代建。

另外輝達也知道新壽曾因基地取得過程遭外界質疑，不希望海外總部計畫捲入政治口水，進而影響其在台發展。

輝達表態「北士科基地3方案」　拒絕扯入政治口水

