不二家麵包店宣布將熄燈　飄香30年！在地內埔人喊：可惜

▲屏東不二家內埔店近日貼出公告，因合約期滿，將於今年年底12月25日熄燈。（圖／Google Maps）

記者許凱彰／屏東報導

屏東不二家在屏東有5間分店，近日內埔分店卻在門口貼出「感謝一路相伴的您」告示與顧客道別，「因與屏東不二家30年的合約期滿，將於年底12月25日熄燈」，再次和大家說聲謝謝！珍重再見。

不僅在店外貼出告示，員工也在臉書社團公告即將熄燈的消息，不少在地人直喊，「好可惜」、「不二家麵包不錯吃」、「可惜了，麵包店又少了一家選項」、「好可惜，超喜歡吃不二家的夾心麵包，老闆也很客氣親切」、「我喜歡他們的大泡芙，超級好吃」、「是會讓內埔老顧客想買的麵包店，可惜」。

對於內埔分店因與屏東不二家30年合約期滿熄燈的消息，有人提到「可能沒客人，又房價租金太高」的說法，員工解釋到，房子是老闆自己的，是因為「跟屏東總店的合約一簽就要簽十年，老闆覺得累了，想退休休息了。」

內埔不二家員工在貼文底下表示，「若想吃不二家的產品，屏東市和潮州鎮的店都還有營業喔！只是稍微遠了一點」。事實上，屏東不二家在屏東還有其他4間分店，包括位於屏東市的中華總店、民族分店還有位於潮州站前中山路上的潮州分店以及恆春分店。