ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

噁爆！房子出租一年「發黑發臭」慘況曝光　馬桶長滿深黑尿垢

▲▼ （圖／翻攝自星洲網）

▲屋內馬桶尿垢堆積發黑，就連門也被拆掉。（圖／翻攝自星洲網）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名女房東出於好心，把整潔乾淨的住宅出租給貧困女房客，沒想到一年後收回房子的時候，屋況慘不忍睹，廚房、廁所黑垢遍布，不但發黑還發臭，水管爆裂，還拖欠超過700令吉（約新台幣5400元）的水電費。房東弟弟把「災難現場」多張照片上傳社群媒體Threads，直呼「為什麼屋主要承擔這一切？」

星洲網報導，根據房東弟弟納茲林的說法，當初把房子鑰匙交給35歲女房客的時候，屋況整潔良好，沒想到房子卻被糟蹋。根據他分享的照片可見，屋子從客廳、臥室到廚房、廁所全都「面目全非」，白牆滿是污漬，廚房流理台、洗碗槽留有食物殘渣，四處充斥惡臭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ （圖／翻攝自星洲網）

▲廁所角落滿是污垢。（圖／翻攝自星洲網）

不只如此，廁所門還被拆下，馬桶累積厚厚的深黑色尿垢，吸頂風扇扇葉也被厚厚灰塵包裹，地板上髒亂不堪，水管還爆裂。

納茲林心疼姐姐的好意被糟蹋，直言：「我無法保持沉默，我姐姐租給貧戶才一年……但房客搬離之後，房子竟成這般模樣，慘不忍睹。」他透露，如今要把房子重新粉刷牆壁、水管也要維修，還要替前房客刷馬桶、沖走糞便，連把腳放在地上都覺得噁心，讓他忍不住稱直呼「為什麼屋主要承擔這一切？」

關鍵字：房東租房房客東南亞要聞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

你家超過30年了嗎？政府砸50億救老屋　「老宅延壽」雙北先開跑

內政部30日部務會報中，由國土管理署報告「老宅延壽機能復新計畫規劃情形」。部長劉世芳表示，該計畫將優先針對人口稠密且老宅比例較高的雙北地區率先推動，第一波將在台北市與新北市辦理12場巡迴說明會，並視執行情況擴及其他4都及老屋密集地區，如新竹縣市、基隆市、彰化縣等，盼能加速老舊住宅的安全與機能改善。

1小時前

新北「危樓580專案」首案招商成功！　預計開工時間曝

新北市府推動的「危險建築物580專案計畫」首案招商成功！新北住都中心指出，「土城清水案」已於10月30日完成綜合評選，由漢皇集團旗下的漢吉建設取得最優申請人資格，預計114年12月完成簽約，於118年開工、122年可望取得使用執照。

1小時前

噁爆！房子出租一年「發黑發臭」慘況曝光　馬桶長滿深黑尿垢

馬來西亞一名女房東出於好心，把整潔乾淨的住宅出租給貧困女房客，沒想到一年後收回房子的時候，屋況慘不忍睹，廚房、廁所黑垢遍布，不但發黑還發臭，水管爆裂，還拖欠超過700令吉（約新台幣5400元）的水電費。房東弟弟把「災難現場」多張照片上傳社群媒體Threads，直呼「為什麼屋主要承擔這一切？」

2小時前

「月租金8萬」萬華蔬果店半年就收攤！當地人也傻眼：最速關店

北市萬華一間蔬果量販店開業不到一年就收攤，消息在地方社團曝光後，引起當地居民熱烈討論。有當地人傻眼直呼，「也太快了吧！本來就來做快閃？」「最速關店傳說。」也有不少網友分析原因，認為可能與高額租金、經營策略失誤及周邊市場競爭激烈有關。

2小時前

買房像開盲盒？他列「3地雷」遇到超衰　網點名1類型：風險更大

「買房」是許多年輕人一生中最大的目標，不過一間房動輒千萬，若不做足功課很容易吃虧。就有一名網友認為，買房子根本像在賭運氣，就好像在開盲盒一樣，運氣不好就會遇到很多爛事。貼文引發網友熱議，對此，有網友指出，「 買預售才叫開盲盒，連外觀顏色都敢跟模型廣告不同」。

3小時前

租金指數漲勢趨緩　信義指未來1大市場變數

房租指數雖然再寫新高，但年增率2.14%較上月持平。信義房屋專家表示，目前看起來利率維持穩定、通膨降溫，房價指數似乎有較為上漲趨緩的跡象，但未來還有租屋新法的修訂，倘若通過，市場可能又會產生一些新的變化。

3小時前

1知名商圈沒落了「一排店掛租」！在地吐內幕：毀掉僅需3年

新北市板橋捷運府中站的「後站商圈」，因鄰近捷運商家林立，每到假日滿滿人潮，因此有「小西門町」的稱號，是許多在地人逛街、吃美食的好去處。不過最近有網友發現，商圈內有許多店面都掛著「出租」看板，人潮也寥寥無幾，景象一片蕭條。貼文一出讓不少人感嘆「學生時期的回憶不再」、「時代的眼淚」，也有人推測商圈沒落與警方頻繁取締違規攤販有關。

3小時前

三代人「買房轉變」爆感慨！從15萬變近百萬　他哭：無力負擔

一名網友近日直言，台北房價的世代落差，讓人幾乎失去選擇權。從老一輩能在台北市邊陲購入數屋；到父輩逐漸往新北市移動；然而，如今的他卻難以負擔高昂房貸，不禁感嘆「好像一輩子的努力，只為了不被洗到更邊陲的地方。」

4小時前

買房大砍680萬！拿出斡旋「落跑問神明」　專家揭2心理

「開價1680萬，我出1000萬可以嗎？」當買方霸氣喊出這個偏離市場近四成的價格時，新手房仲小林激動地準備抽出斡旋單時，買方又突然額頭冒汗說「要問神明和老婆」，隨即駕車離去。這場荒誕的房仲現場，成為菜鳥房仲的一次震撼教育。資深房仲則透露這隱含兩種心理層面。

5小時前

護國神山砸1.5兆中科擴廠　3區房市有望喜迎科技盤

台積電（2330）中科二期園區1.4奈米製程新廠動工，預計2028年實現量產，帶動約8000個就業機會，擴廠熱潮與交通建設的利多，中科周邊房市再度受到關注，其中西屯區、大雅區、沙鹿區再重回科技買盤懷抱。

5小時前

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

端「社會觀感不佳」相勸　賴正鎰..

陽明山千坪豪宅藏名人墓園！　龍..

1知名商圈沒落了！在地吐內幕：..

100%同意還拖2年！　內行揭..

「陶朱隱園」恐變「寶珠隱園」？..

看北部預售屋　「一週價差600..

20年屋翻新「報價300萬」他..

整棟歪到靠別人家！三重「傾斜公..

房子出租一年「發黑發臭」慘況曝..

月租金8萬！萬華蔬果店「半年就..

ETtoday房產雲

最新新聞more

政府砸50億「老宅延壽」！雙北..

新北「580專案」首案招商成功..

房子出租一年「發黑發臭」慘況曝..

月租金8萬！萬華蔬果店「半年就..

買房像開盲盒？ 內行人點名1類..

租金指數漲勢趨緩　信義指未來1..

1知名商圈沒落了！在地吐內幕：..

三代人「買房轉變」爆感慨！從1..

買房砍680萬後「落跑問神明」..

護國神山砸1.5兆中科擴廠　3..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366