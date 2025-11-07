噁爆！房子出租一年「發黑發臭」慘況曝光　馬桶長滿深黑尿垢

▲屋內馬桶尿垢堆積發黑，就連門也被拆掉。（圖／翻攝自星洲網）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名女房東出於好心，把整潔乾淨的住宅出租給貧困女房客，沒想到一年後收回房子的時候，屋況慘不忍睹，廚房、廁所黑垢遍布，不但發黑還發臭，水管爆裂，還拖欠超過700令吉（約新台幣5400元）的水電費。房東弟弟把「災難現場」多張照片上傳社群媒體Threads，直呼「為什麼屋主要承擔這一切？」

星洲網報導，根據房東弟弟納茲林的說法，當初把房子鑰匙交給35歲女房客的時候，屋況整潔良好，沒想到房子卻被糟蹋。根據他分享的照片可見，屋子從客廳、臥室到廚房、廁所全都「面目全非」，白牆滿是污漬，廚房流理台、洗碗槽留有食物殘渣，四處充斥惡臭。

▲廁所角落滿是污垢。（圖／翻攝自星洲網）

不只如此，廁所門還被拆下，馬桶累積厚厚的深黑色尿垢，吸頂風扇扇葉也被厚厚灰塵包裹，地板上髒亂不堪，水管還爆裂。

納茲林心疼姐姐的好意被糟蹋，直言：「我無法保持沉默，我姐姐租給貧戶才一年……但房客搬離之後，房子竟成這般模樣，慘不忍睹。」他透露，如今要把房子重新粉刷牆壁、水管也要維修，還要替前房客刷馬桶、沖走糞便，連把腳放在地上都覺得噁心，讓他忍不住稱直呼「為什麼屋主要承擔這一切？」