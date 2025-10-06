捐花蓮34萬！　「紅樹林現金超人」曝光

▲「鄉林山海滙」魏先生本來打算拿著住戶捐助的現金買物資，結果因為交通管制、物資也充足了，所以決定以發現金方式直接幫助災戶，意外成為「現金超人」。（圖／魏先生提供）

此次風災花蓮光復鄉災情慘重，除了民眾自發性到災區當「鏟子超人」，還出現不少「現金超人」。其中率先親手送上第一筆善款的，不是哪位大老闆、名藝人，而是來自新北市淡水一處社區大樓，由住戶代表一連兩天到現場發送共34萬元。而這處社區，被不少媒體誤植成「淡水林海匯」，其實正確名稱應為「鄉林山海滙」，這次風災不僅展現該社區住戶的溫暖，社區凝聚力也同樣令人敬佩。

根據媒體報導，教師節連假第2天，一名「鄉林山海滙」住戶魏先生，帶著現金20萬元，挨家挨戶在光復鄉佛祖街發放，以戶為單位，每戶1萬元，一張張白花花鈔票親手交付災民，讓大家救急用，不少災民感動落淚。

「現金超人」現身畫面被災區記者給即時捕捉，不過有不少媒體誤將社區名寫成「淡水林海匯」社區。CTWANT記者在魏先生回到台北後再度連繫，對社區名錯置，他並不在意，認為付諸行動、有真正幫助到災民比較重要。

▲「鄉林山海匯」為淡水紅樹林知名高檔住宅，具飯店式管理服務和豐富公設，可遠眺山海河壯闊景觀。（圖／鄉林建設提供）

成為「現金超人」其實讓他挺意外！魏先生回憶，其實他連假第一天就帶了生活物資和高壓沖水機挺進災區，原本打算當志工，沒想到社區鄰居們知道後，紛紛捐款請他幫忙買物資；不過到了第二天，因車輛管制，無法載運物資，一方面災區也已有很多物資捐助，在幾番思考下，才決定把大家的愛心直接以現金方式呈現。

「有進災區的人都知道，裡面相當慘烈，所有一切都毀於一旦，提款機也不能運作，很多災民身上一毛錢也沒有。」魏先生心疼表示，對許多人來說，錢是一種安全感，現場有人救濟、很多物資沒錯，但總不能需要什麼東西，都必須等人捐助，各單位的捐款也不知道何時能交付災民手上，「可能萬用的現金，是災民目前還缺少的。」

魏先生表示，知名蛋捲「海邊走走」負責人蔡姊，就是他們社區住戶之一，儘管她人在國外，第一時間聽到他要去救災，二話不說請女兒代捐10萬元。在媒體曝光後，更多住戶加入了金援行列，有5000元、1萬元、3萬元的捐助，來自社區約20名住戶，最後一共發了34萬元。也因為不是透過任何合法組織或團體，沒有正式收據，未來也無法抵稅，不過住戶們一點都不在意。

▲魏先生表示，他之前當主委時，副主委就是海邊走走的蔡姊，社區有需要捐款，蔡姊都很樂意，久了就有默契，每次有災難，他們都會一起出錢出力。（圖／魏先生提供）

「鄉林山海滙」為淡水紅樹林半山腰的景觀高級住宅，又分為「山滙特區」及「海滙特區」，不僅擁有山河海景觀，還擁有飯店式管理，溫泉、無邊際泳池、主廚食堂等多元公設。此次捐出善款的魏先生和住戶，則是來自「海滙特區」。

魏先生表示，這次捐款住戶有企業主，但大多都只是一般市井小民，社區鄰居感情都很好，去哪都會彼此分享生活。也因為他曾任主委、常常做志工，所以住戶信任他，經由匯款請他代為捐贈給災民。而他也都有請災民協助簽名拍照，以確保每分錢真正到達災民手上。沒料到，剛好被電視台巧遇，捕抓成新聞，被稱為是「現金超人」。

▲魏先生表示，「鄉林山海滙」很多人買來渡假或退休住，社區經常辦活動拉近距離，社區有溫泉，大家會一起泡湯閒聊，所以鄰居感情相當好。（圖／魏先生提供）

不過也因為大家太熱心，直到魏先生回到台北，還是有住戶熱情希望能捐款，包括「海邊走走」的客人，在看到老闆娘成為「現金超人」新聞後，紛紛到門市詢問如何加入「現金超人」行列，太多善款想捐助，讓魏先生相當感動，但畢竟不是合法捐款單位，也只能婉拒。

這次親赴災區讓他感觸良多，「大家都在講台灣GDP有多少，但到了災區才發現，台灣貧富差距相當大，貧困的人很多，住得房子相當簡陋，如今又碰到洪水災害，真的太可憐，需要更多人力幫忙。」

魏先生說，他們純粹想拋磚引玉，有錢出錢，有力出力，看到各界都能響應，很感動，也希望刺激政府單位，各方資源、金援動作能再快一點，讓災民趕快回歸正常生活。

