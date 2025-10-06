住台北青旅1晚2100元　外國客喊貴「又見1幕」怒留1星負評

▲外國客抱怨住宿價格太貴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

在PTT八卦板分享，有位外籍旅客在Google Maps留下負評，控訴台北西門町一間青旅宿舍房收費過高，三晚竟要價新台幣6300元，讓他直言「我永遠不會再回來」；不僅空間不乾淨，浴室內還留有前客使用過的毛巾與頭髮，向旅館反映也未獲積極處理。

原PO推測，對方可能誤以為訂的是獨立一房，或是價格看錯，加上訂單無法退款，才只好硬著頭皮入住，但他也驚訝「台北什麼旺季會一晚的宿舍房一晚2100台幣？也太敢漲價了吧，Hostel一晚2100我只有在紐約、義大利佛羅倫斯、阿姆斯特丹看過，原來台旅館住宿費北已經和世界一流大城相提並論了。」

對此，飯店業者在評論區回覆，房價會根據季節和需求而有所不同，對於入住期間感覺價格過高，「我們深表遺憾」；針對清潔問題，業者解釋，每天都會徹底清理，但因為是共用性質，仍可能會看到其他房客留下的痕跡，並強調未來會持續努力改進。