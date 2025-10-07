不靠爸媽25歲入手千萬房　女藝人堅持3原則

▲新生代主持人徐瑋吟（鮪魚）努力賺錢、存錢，25歲靠自己買下好房。（圖／鏡週刊提供，下同）

新生代主持人徐瑋吟（藝名鮪魚）25歲就買下千萬好宅。她說，當初是為解決上班通車問題想租房，但長期投資房產的媽媽認為租不如買，因此全家人合力幫忙看屋，花了1年多時間，終於在北市內湖區找到適合的房子，火速下訂。她分享挑屋祕訣，第一要多看、絕不將就，第二要多聞、確定通風是否良好，最後則是在不同時段與天氣環境下看屋，以釐清屋況。而入住近6年時間，徐瑋吟的房子大漲逾30％，讓她身價水漲船高，更重要的是因為買房，改變了她的消費習慣及金錢觀。

在這房價節節高漲、但薪資漲幅有限的年代，對許多年輕人而言，「買房」似乎是遙不可及的夢想。今年31歲的新生代綜藝主持人徐瑋吟（藝名鮪魚），卻在2019年底圓夢，堪稱8年級生努力的代表人物。

積極存錢 密集看房

25歲就買下人生第一間房，有人質疑徐瑋吟是「靠爸、靠媽族」，她大力澄清：「每一塊錢都是自己努力賺來的，而且決定買房後，更努力接工作賺錢。只有申請房貸時，銀行考量藝人的收入不穩定，我才請媽媽當保人，最後銀行多貸1成房款給我。」

徐瑋吟說，買房前與父母同住在新北林口，但她的工作地點多在台北市區，每天開車往返需要超過2個小時，讓她感到非常疲累。初期想在台北租屋，但有豐富房地產投資經驗的媽媽，建議她租不如買，家人合力幫她找屋、看屋，前後網路、實體看屋超過一百間，足足花了1年多的時間，她才買下現在居住的房子。



