Q3房價跌幅擴大、高雄最慘　永慶：房市氛圍趨穩

▲▼房市配圖--新店及台北信義區房市。（圖／記者湯興漢攝）

▲最新Q3房價指數七都全面下跌，且跌幅有擴大的趨勢，本季跌幅達2.8%。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

最新Q3房價指數七都全面下跌，且跌幅有擴大的趨勢，本季跌幅達2.8%，其中高雄跌最慘。不過專家表示，雖然房市的觀望氣氛仍存，但相較去年下半年，整體氛圍明顯穩定許多，買方態度不再僅是觀望，看屋、比價等購屋行程轉趨積極。

最新2025Q3的「政大永慶即時房價指數」出爐，全台和七大都會區指數全面下跌，且跌幅有擴大的趨勢，本季全台指數跌幅為2.8%。

細看到各都的表現，台中、台南和高雄指數跌勢最明顯，季跌幅皆逾3%。桃園跌幅2.9%，新竹縣市跌幅2.3%，台北、新北跌幅較輕，跌幅約在2%上下。

▲▼ 。（圖／永慶提供）

▲政大永慶即時房價指數全台與七大都會區近2季漲幅。（圖／永慶提供）

永慶房產集團研展中心總監郭翰表示：「川普於8月宣布對台課徵20%關稅，且目前房市政策尚未放寬，房市交易量縮持續，帶動部分屋主讓利求售，使七都房價出現跌幅擴大的趨勢。」

不過，郭翰表示：「目前房市的觀望氣氛仍存，但相較去年下半年，整體氛圍明顯穩定許多，買方態度不再僅是觀望，看屋、比價等購屋行程轉趨積極，且新青安的鬆綁，也帶來正向影響。」

整體而言，郭翰認為：「若國內經濟沒有大幅變動，隨著房市政策鬆綁議題持續發酵，以及自住需求穩定進場，預期第四季房市有望維持穩健格局。」

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示：「主要原因是降息循環可能即將到來，加上明年又要選舉，可能有一些政策牛肉可以吃，再來就是觀察央行的態度也比去年更軟了一些，房市確實有不再下探、落底的可能性可以期待。」

快訊／輝達出手！北士科喬不攏　經部證實盤點全台土地24日前回覆

輝達（NVIDIA）進駐北士科T17、T18用地爭議難解，經濟部今（8）日發出4點聲明，並證實接獲輝達公司委託，盤點包含台北市在內、符合需求之土地，並於10月24日前回覆輝達公司。經濟部將積極協助，全力爭取輝達公司在台設立海外企業總部。

2小時前

舊玉市改建商場開工　台中登全台商業投資最熱城市

內政部營建署最新統計顯示，前7月全台商業類建築使用執照核發樓地板面積達15萬8434坪，雖較去年同期略減，但台中市以9萬3562坪、年增17倍之姿衝上全國第一，成為全台商業投資最熱城市。

2小時前

系統櫃、木作櫃、IKEA櫃誰最適合你？設計師直白告訴你

在家居裝潢中，櫃體選擇往往讓人頭痛。不只是收納，更是居家品味的表達。系統櫃、木作櫃與IKEA櫃，各自擁有獨特魅力與使用感受，從施工速度到美感質感，選對櫃子才能讓空間完整呈現理想風格。

4小時前

5小時前

高雄國賓改建高度將降3、4層　鄰房訴願遭駁回

高雄國賓飯店危老重建案爭議延燒多月，附近住戶組成自救會，接連向市府與大陸建設抗議，甚至提起訴願與停止執行聲請，大陸建設表示，將原設計2棟大樓高度從58樓及52樓，分別調降至55樓及48樓後，而環境部與高雄高等行政法院已駁回鄰房訴願及停止執行聲請。

5小時前

鄰信義計畫區華廈轉手賠千萬　單價只剩8字頭

房市景氣不佳，房價出現鬆動，就連信義區蛋黃區也出現轉手慘賠千萬元案例。松平路巷內25年的華廈以6800萬元轉手，前屋主持有12年大賠1108萬元，在地房仲點出該物件3大致命傷，包括格局、基地規模、坪數總價帶。

7小時前

不敗教主出清4檔ETF！少賺了也要湊千萬「再買1間」：房子穩定

財經作家「不敗教主」陳重銘日前透露，最近把手上幾檔槓桿ETF全數出清，目的很單純，「先付了千萬把房子買下來，預計年底交屋。」他強調，這筆出清是為了把資產從高波動的股票轉到穩定的房地產，同時保留未來再進場的彈性，笑呼「會把房地產佈局到國外去，希望我在全世界都有度假小屋！」引發話題。

7小時前

攝影師視角的居家美學！中古 X 極簡　沉澱「老錢」級高級質感

如果你也喜歡中古風家居搭配，那你絕對要參考瑞典攝影師 Fanny Amanda 的高級美學。她不只是鏡頭後的創作者，更是一位以生活為作品的時尚網紅，將光影、質感與情緒融入每一寸空間，讓「家」成為她最具代表性的藝術場域。

7小時前

神秘炭火烤雞「還在營業中」　屋主月開44萬徵新租客

「雞茶園」位於楠梓高大特區，2016年開幕，不用遠赴郊區，在市區就能吃到炭火烤雞，開店近10年擁有不少死忠顧客，最佛的是用餐不限時，想坐多久都可以，低調的外觀堪稱「都市秘境餐廳」，近期屋主開出44萬元招租，不少在地人都相當錯愕。

8小時前

昔熱門物件乏人問津　資深房東嘆：租屋市場也結霜

不只售屋市場結冰，租屋市場出現明顯轉冷現象。過去在學區旁、含車位、2房22坪、月租可達2萬5千元的房型，如今即使開價相同，卻乏人問津。

9小時前

【16歲汪受困4天】成功獲救！終於和主人相見❤️ #花蓮

