Q3房價跌幅擴大、高雄最慘　永慶：房市氛圍趨穩

記者項瀚／綜合報導

最新Q3房價指數七都全面下跌，且跌幅有擴大的趨勢，本季跌幅達2.8%，其中高雄跌最慘。不過專家表示，雖然房市的觀望氣氛仍存，但相較去年下半年，整體氛圍明顯穩定許多，買方態度不再僅是觀望，看屋、比價等購屋行程轉趨積極。

最新2025Q3的「政大永慶即時房價指數」出爐，全台和七大都會區指數全面下跌，且跌幅有擴大的趨勢，本季全台指數跌幅為2.8%。

細看到各都的表現，台中、台南和高雄指數跌勢最明顯，季跌幅皆逾3%。桃園跌幅2.9%，新竹縣市跌幅2.3%，台北、新北跌幅較輕，跌幅約在2%上下。

▲政大永慶即時房價指數全台與七大都會區近2季漲幅。（圖／永慶提供）

永慶房產集團研展中心總監郭翰表示：「川普於8月宣布對台課徵20%關稅，且目前房市政策尚未放寬，房市交易量縮持續，帶動部分屋主讓利求售，使七都房價出現跌幅擴大的趨勢。」

不過，郭翰表示：「目前房市的觀望氣氛仍存，但相較去年下半年，整體氛圍明顯穩定許多，買方態度不再僅是觀望，看屋、比價等購屋行程轉趨積極，且新青安的鬆綁，也帶來正向影響。」

整體而言，郭翰認為：「若國內經濟沒有大幅變動，隨著房市政策鬆綁議題持續發酵，以及自住需求穩定進場，預期第四季房市有望維持穩健格局。」

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示：「主要原因是降息循環可能即將到來，加上明年又要選舉，可能有一些政策牛肉可以吃，再來就是觀察央行的態度也比去年更軟了一些，房市確實有不再下探、落底的可能性可以期待。」

