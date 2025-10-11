ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

存頭期款買小套房！　一票1原因不看好：你沒算進去

▲▼錢包,存款,鈔票,千鈔。（圖／記者劉維榛攝） 

▲原PO想要買房。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會把買房視為人生目標之一，近日就有網友發文表示，因為她從小就是租屋，所以真的很想買一間屬於自己的房子，但如果要把存款全拿去當頭期款，她內心又覺得怪怪的，大家有什麼建議嗎？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「買房跟存股」為標題發文，提到買房是她的短期目標，因為她從小到大都是租屋，所以一直很想擁有自己的家，同時想從小套房買起。她透露，自己現在有存股，也有存銀行，加起來約20幾萬元，預計存到80萬元，就要拿去當頭期款了。

不過原PO也說，如果真的存到80萬元，接著就要一次花下去、全當頭期款，內心似乎又會覺得怪怪的，不知道大家有沒有什麼建議？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「硬著頭皮清空存款去買房，會讓你的抗風險能力變得很低落，雖然有房子很爽，但是同時也代表，你會被房貸綁著，不能換工作、失業」、「不確定你住在哪個縣市，不過還是建議多存一點」、「只有20幾萬說短期計畫是買房，怎麼看都覺得這計畫怪怪的」、「第一次看到買房是短期」。

也有網友提醒，「買房還有代書、稅金等等這些錢要支出，所以不知道你說的80萬是包含那些開銷了嗎」、「買屋成本你很多沒算進去，仲介費、代書費、裝潢費，這金額不太夠喔」。

關鍵字：租屋買房Dcard

