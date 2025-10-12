自改裝潢還降租！他嘆「北市蛋黃區老公寓」難租出：還無望都更

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人以為台北蛋黃區的房子不愁租，不過就有網友透露，自家老公寓原以為都更有望，結果因為一樓及少數住戶不同意，建商後來都放棄，讓他很無奈。近年閒置許久，他還自己出資整修出租，沒想到租金一降再降仍乏人問津。對此，信義房屋專家建議，可考慮轉售資金至投報率較佳的電梯華廈或小坪數產品。

該名網友在PTT的home-sale板表示，自家位於台北蛋黃區的老公寓，曾經有建商談都更，但始終卡在一樓不同意，導致比例不夠無法推動。後來幾年都閒置，直到最近才花錢改裝，「浴缸打掉改分離式，全屋抓漏粉刷，牆面磁磚白帥帥，簽約就裝冷氣」，沒想到即使降價4次、租金打8折，仍租不出去，「仲介說已比區域最低行情還低。」

直到遇上包租公司，才順利以略高於行情的價位出租。原PO坦言，目前想法是等包租到期後再觀察，要嘛續租給公司，要嘛自己找房客，或乾脆賣掉換小華廈，「都更無望的老公寓，該怎麼處理？」

貼文掀起不少房東與租客討論，有人建議，「懶就繼續包租，很閒就自己租」、「賣掉投資其他的算了，換華廈還是要繼續租多此一舉。」也有網友點出現實面，「租客上限就在那，有能力的可能選遠一點的新房子」、「年輕世代的趨勢就是愛新房」、「隔套出租台北規定很多，要注意漏水問題」、「你這樣的裝潢看起來會讓人覺得廉價感重。」

不過也有反方聲音，「台北蛋黃區不可能租不掉，除非內部真的太舊」、「你是不是蛋殼區啦XD」、「這類老公寓其實比新房子還耐震，很多人喜歡沒管理費的自由。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，老公寓若都更無望，建議先評估地段與持有成本，若租金報酬率偏低，可考慮轉售資金至投報率較佳的電梯華廈或小坪數產品。他指出：「許多屋主對老屋有情感，但市場主流偏好新屋，尤其無電梯、樓層高的老公寓，除非價格極具吸引力，否則租售都較難。」