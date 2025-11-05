ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

橋科＋白埔 雙科學園區啟動橋頭翻轉 「禾馨」打造科技人首購宅

▲橋科＋白埔 雙科學園區啟動橋頭翻轉，「禾馨」打造科技人首購宅。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

高雄橋頭過去以糖廠聞名，近年因科技廊帶建設加速，已從傳統地名躍升為南台灣產業發展核心。橋頭科學園區占地262公頃，目前已有日月光、國鉅、鴻海等25家企業表態進駐，未來智崴、新特、鴻華、凱舟等六大廠同步動工，預估將釋出逾1.1萬個就業機會，年產值上看1,800億元，翻轉地方發展動能。

▲▼高雄,楠梓產業園區,台積電,F22廠,12吋2奈米晶圓。（圖／記者姜國輝攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄楠梓產業園區台積電12吋2奈米晶圓已經開始量產外，橋頭科學園區占地262公頃，目前已有日月光、國鉅、鴻海等25家企業陸續進駐。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼高雄,橋頭科學園區,鴻華先進科技高雄橋頭廠。（圖／記者姜國輝攝）

財經專家黃世聰指出：「南部最重要的產業核心就是南科，南科往南延伸，包括橋頭科學園區，而往北則有白埔。橋頭科學園區的開發將帶動就業與投資，整體區域潛力不可小覷。」

橋頭以北的白埔產業園區已通過88公頃都市計畫與環評，其中53公頃規劃為半導體專區，鎖定晶圓製造與高階製程產業鏈，預估創造約3,000億元產值與4,500個工作名額。黃世聰分析：「白埔與橋科形成科技雙塔格局，未來有望成為台積電高雄擴廠選址熱區，是南部半導體聚落新黑馬。」

▲▼高雄,橋頭,新台11線。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼財經專家黃世聰指出，橋頭可透過未來新台11線可快速串聯高雄市區。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼高雄,禾馨,宇舜建設,財經專家,黃世聰,橋頭科學園區,白埔產業園區。（圖／記者姜國輝攝）

在重大投資加碼下，橋頭、白埔交通建設同步跟進，銜接台一線與新台11線，捷運紅線與台鐵縱貫線相繼成形。黃世聰指出：「產業選址的關鍵就是交通，橋頭具備交通幹道、捷運與鐵路並行的優勢，將成為北高雄科技廊帶核心門戶，生活機能相當便利。」

面對龐大就業與移居人口，高雄市府已提前啟動「新市鎮第三期」開發，鎖定在地就學、就業與養生完整生活鏈，康橋國際學校亦已選址橋頭設校。黃世聰分析：「新市鎮三期規劃整合一期與二期資源，完善道路與生活機能，區域房價仍低於市中心核心區，對首購族而言是切入良機。」

▲▼ 。（圖／禾馨提供）

▲▼距橋科與白埔產業園區不遠的新成屋「禾馨」，鎖定科技人與首購族，26％低公設比，強調實住坪效。（圖／禾馨提供）

▲▼ 。（圖／禾馨提供）

距橋科與白埔產業園區不遠的新成屋「禾馨」，鎖定科技人與首購族。宇舜建設董事長曾建輝表示：「基地位於橋頭核心生活圈，北達岡山樂購廣場、岡山高醫，往南可達高雄大學生活圈與未來新台11線直通美術館，交通四通八達，非常適合年輕家庭與科技人置產。」

「禾馨」規劃20至23坪兩房雙衛浴新加坡式華廈產品，一層4至6戶純住宅，24.4％低公設比強調實住坪效。曾建輝表示：「這次針對首購族規劃雙房雙衛浴，不打華麗公設，室內坪數實在，無論自住或投資都具優勢。」

▲▼ 。（圖／禾馨提供）

▲▼「禾馨」格局方正，每戶皆規劃雙房雙衛浴格局，是小宅中相當少見的宜居格局。（圖／禾馨提供、記者姜國輝攝）

▲▼高雄,禾馨,宇舜建設,橋頭科學園區,白埔產業園區。（圖／記者姜國輝攝）

隨著行政院「大南方新矽谷推動方案」落實，橋科、白埔雙科園區陸續成形，加上新市鎮第三期啟動，橋頭從產業、交通到生活機能全面升級，科技新城輪廓逐漸浮現。房產市場普遍看好，在高雄房市轉型之際，橋頭有望成為下一波科技移居熱區。

▲▼高雄,禾馨,宇舜建設,董事長,曾建輝。（圖／記者姜國輝攝）

▲宇舜建設董事長曾建輝。（圖／記者姜國輝攝）

【禾馨】雙園區 科技宅
稀有2房2衛20-23坪
預約電話：07-611-5525
接待中心：高雄市橋頭區芋寮路20號
了解更多：https://www.facebook.com/profile.php?id=61578842903018

關鍵字：高雄橋頭白埔科技園區房市首購宅科技人新市鎮半導體建案禾馨置產房價投資

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

寶佳突襲中工蓄謀已久？　同業指1訊號嗅端倪

近期展露企圖心的寶佳機構，以15法人、自然人名義，迅雷不及掩耳買進中華工程（2515）股票，合計持股已超過10%。業內人士分析，從寶佳機構76間子弟兵，2025年獵地僅個位數來看，已知檯面上獵地，北中南合計僅4塊，總價不到60億元。

25分鐘前

產權最複雜都更案通過！永和大陳單元7蓋36層高樓　基地1.3公頃

新北市公辦更新號稱產權最複雜、最具規模的永和大陳都市更新案再度迎來好消息，永和大陳單元7於23日審議通過，為永和大陳都更重建拼圖再下一城。

35分鐘前

寶佳併中工檯面化　林家宏開嗆：員工要的是加薪

寶佳資產團隊近年積極透過價值投資佈局上市公司版圖，鎖定中華工程（2515），一舉成為大股東。寶佳機構副董事長林家宏表示，股東行動主義並非「介入鬥爭」，而是希望公司經營層落實公司治理，「幫員工加薪、為股東創造獲利，這比喊口號、發宣言更實在！」

59分鐘前

民生社區生活圈珍稀新案　鳴森大苑坐落核心靜巷

台北蛋黃區寸土寸金的精華地段，一直是購屋族群心中的理想住所，其中，民生社區生活圈更是無數人嚮往的宜居圈，這一區不同於其他區域頻繁的都市更新與大型開發，民生社區生活圈始終保持著難得的寧靜。

1小時前

五星飯店改建大戰！　「西華璞園」每坪224.7萬超車「國賓皇琚」

西華飯店危老改建案「西華璞園」首批實登出爐，最高單價飆224.7萬元，價碼超過中山北路二段國賓飯店改建案「國賓皇琚」的217.9萬元。信義房屋專家表示，北市近年有許多飯店改建，著眼「蓋成住宅後銷售可能比經營一輩子飯店賺的還多。」

2小時前

夫妻年收100萬　硬著頭皮買房「不敢出國」假日還要兼職！慘況曝

在高房價與經濟壓力的雙重夾擊下，這段經歷猶如現代都市裡的房市縮影，一對夫妻年收約100萬元，認為結了婚就是要買房，靠著家裡贊助的500萬頭期款，買了一間1900萬的房子，開始40年的貸款地獄，夫妻倆本來熱愛旅行，買了房後不僅不敢出遊，連小孩都不敢生，假日還得兼職賺外快。

2小時前

南港內科通勤太硬！「青埔林口族」吐真實心聲：每天3hrs起跳

南港、內科是北部知名科技重鎮，不少上班族每天都在通勤戰場打滾。就有網友好奇發問，「在南港內科上班的人，真的會買在青埔或林口嗎？」他認為就算搭高鐵，門到門加上緩衝也要1小時以上，但近來青埔、林口卻成了房市新寵，懷疑是「房價還不高」的關係，貼文引發熱烈討論。

3小時前

住在國道旁邊「會不會很吵？」　過來人曝另1問題：比吵還有感

買房之前，除了價格，通常也會考慮周遭環境。近日就有網友發文拋問，如果住在國道旁邊，雖然交通會更方便，但生活品質是否會下降呢？會不會被吵醒？貼文曝光後，就有網友點出另個問題。

3小時前

粉紅招牌接手「安平年代感地標」　一口氣簽12年長約

老台南人都知道的「古都大舞廳」位於安平，上半年無預警歇業，根據實登顯示，該舞廳9月迎來大咖新租客，由寶雅以每月52.5萬元承租，租期為12年，已在徵才網站徵才，創下今年安平租金次高紀錄。

3小時前

「仁武勇者」變先知？　人口破10萬、房價站4字頭

過去高雄人到仁武購屋，常被酸是「勇者」，隨著仁武交通建設日益完善、重大建設到位，房價又相對親民，人口持續攀升，9月人口首度突破10萬大關，其中八卦里人口多到，將被分拆為八卦里與八德里，就有準買家疑惑，「仁武現在該買哪一區？」

3小時前

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

20年屋翻新「報價300萬」他..

史上最複雜都更案再傳新進度　首..

100%同意還拖2年！　內行揭..

新青安買1900萬房！年收近1..

「小沈不是省油的燈」　分析師指..

買墳場旁公寓被笑瘋了　男：後悔..

存400萬想自己買房「男友提1..

新竹男欠繳336萬神隱！爸留的..

寶佳併中工檯面化　林家宏開嗆：..

神仙也落難　「守護地方47年」..

ETtoday房產雲

最新新聞more

寶佳突襲中工蓄謀已久？　同業指..

產權最複雜都更案通過　永和大陳..

寶佳併中工檯面化　林家宏開嗆：..

鳴森大苑坐落核心靜巷

五星飯店改建大戰！　「西華璞園..

夫妻年收100萬　硬著頭皮買房..

南港內科通勤太硬！「青埔林口族..

住在國道旁邊「會很吵？」　網曝..

粉紅招牌接手「安平年代感地標」..

「仁武勇者」變先知？　人口破1..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366