▲橋科＋白埔 雙科學園區啟動橋頭翻轉，「禾馨」打造科技人首購宅。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

高雄橋頭過去以糖廠聞名，近年因科技廊帶建設加速，已從傳統地名躍升為南台灣產業發展核心。橋頭科學園區占地262公頃，目前已有日月光、國鉅、鴻海等25家企業表態進駐，未來智崴、新特、鴻華、凱舟等六大廠同步動工，預估將釋出逾1.1萬個就業機會，年產值上看1,800億元，翻轉地方發展動能。

▲▼高雄楠梓產業園區台積電12吋2奈米晶圓已經開始量產外，橋頭科學園區占地262公頃，目前已有日月光、國鉅、鴻海等25家企業陸續進駐。（圖／記者姜國輝攝）

財經專家黃世聰指出：「南部最重要的產業核心就是南科，南科往南延伸，包括橋頭科學園區，而往北則有白埔。橋頭科學園區的開發將帶動就業與投資，整體區域潛力不可小覷。」

橋頭以北的白埔產業園區已通過88公頃都市計畫與環評，其中53公頃規劃為半導體專區，鎖定晶圓製造與高階製程產業鏈，預估創造約3,000億元產值與4,500個工作名額。黃世聰分析：「白埔與橋科形成科技雙塔格局，未來有望成為台積電高雄擴廠選址熱區，是南部半導體聚落新黑馬。」

▲▼財經專家黃世聰指出，橋頭可透過未來新台11線可快速串聯高雄市區。（圖／記者姜國輝攝）

在重大投資加碼下，橋頭、白埔交通建設同步跟進，銜接台一線與新台11線，捷運紅線與台鐵縱貫線相繼成形。黃世聰指出：「產業選址的關鍵就是交通，橋頭具備交通幹道、捷運與鐵路並行的優勢，將成為北高雄科技廊帶核心門戶，生活機能相當便利。」

面對龐大就業與移居人口，高雄市府已提前啟動「新市鎮第三期」開發，鎖定在地就學、就業與養生完整生活鏈，康橋國際學校亦已選址橋頭設校。黃世聰分析：「新市鎮三期規劃整合一期與二期資源，完善道路與生活機能，區域房價仍低於市中心核心區，對首購族而言是切入良機。」

▲▼距橋科與白埔產業園區不遠的新成屋「禾馨」，鎖定科技人與首購族，26％低公設比，強調實住坪效。（圖／禾馨提供）

距橋科與白埔產業園區不遠的新成屋「禾馨」，鎖定科技人與首購族。宇舜建設董事長曾建輝表示：「基地位於橋頭核心生活圈，北達岡山樂購廣場、岡山高醫，往南可達高雄大學生活圈與未來新台11線直通美術館，交通四通八達，非常適合年輕家庭與科技人置產。」

「禾馨」規劃20至23坪兩房雙衛浴新加坡式華廈產品，一層4至6戶純住宅，24.4％低公設比強調實住坪效。曾建輝表示：「這次針對首購族規劃雙房雙衛浴，不打華麗公設，室內坪數實在，無論自住或投資都具優勢。」

▲▼「禾馨」格局方正，每戶皆規劃雙房雙衛浴格局，是小宅中相當少見的宜居格局。（圖／禾馨提供、記者姜國輝攝）

隨著行政院「大南方新矽谷推動方案」落實，橋科、白埔雙科園區陸續成形，加上新市鎮第三期啟動，橋頭從產業、交通到生活機能全面升級，科技新城輪廓逐漸浮現。房產市場普遍看好，在高雄房市轉型之際，橋頭有望成為下一波科技移居熱區。

▲宇舜建設董事長曾建輝。（圖／記者姜國輝攝）

