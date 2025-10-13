桃園首推「可負擔住宅」　市議員關切航空城108戶總價曝

▲謝美英要求市府試辦「可負擔住宅」，要精挑細選好宅。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會13日進行都市發展局及地政局工作報告，市議員謝美英、凌濤針對市府提出「可負擔住宅」提出質詢。謝美英樂見市府以108戶航空城安置宅試辦「可負擔住宅」，提醒市府要精挑細選，不能是安置戶們「挑剩的」，以免「出師不利」，期待明年如期上路，讓無殼蝸牛有自己的家。

謝美英說，桃園市是目前正在積極研議「可負擔住宅」，核心概念是透過「封閉市場」的模式，讓民眾能以親民價格買房，但限制未來轉售只能回售給政府，並設定合理的房價與房貸支出比例，以避免投機炒作，大家都很期待。

目前規畫以航空城安置宅餘屋最快推出，而航空城安置宅有11個街廓、51棟、1925戶，她關心釋出的餘屋數量跟坪數，並直指安置宅價格已經相對市價優惠，首批上路的可負擔住宅售價會比安置戶更優惠、相等、還是比較貴呢？

都發局長江南志回應，初步規劃釋出108戶25至35坪的安置宅，價格落在600至800萬元間，不含車位。

▲凌濤對於桃園首推「可負擔住宅」政策，提出三個重點。（圖／擷取自市議會網站）

市議員凌濤對於桃園首推「可負擔住宅」政策，提出三個重點，要求市府重視，分別為：

一、注意舊有社宅維護、修繕，確保市民住得安穩。

二、中路特區及捷運綠線G12、G13、G14納入可負擔住宅規劃範圍，並加速自治條例通過。

三、確保可負擔住宅交易市場全閉鎖，杜絕任何炒房機會！

凌濤說：目前中央以及相關民間組織，都注意到桃園推行的可負擔住宅，並進行相關討論。因此，他呼籲市府，未來在自治條例送交中央審查時，要積極與內政部溝通，爭取支持，杜絕任何內政部「卡桃園」的可能！