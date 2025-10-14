ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

輝達總部卡關　房產專家徐佳馨：新壽已成「最大輸家」

▲▼媒體盛傳輝達台灣總部已確定落腳在北士科，位置選定在新光人壽所取得的T17、T18基地。圖為新光人壽位在北士科的T17、T18鳥瞰圖，基地方正且已完成整地。（圖／記者湯興漢攝）

▲新光人壽位在北士科的T17、T18鳥瞰圖，基地方正且已完成整地。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

輝達亞洲總部原先欲落腳新光人壽的北士科T17、T18，不料卻卡關，情勢急轉直下。台北市政府13日正式發函給新光人壽，提議共同終止契約。住商企研室執行總監徐佳馨直言，新壽在這場風波中已淪為最大輸家，若再不讓步，恐面臨中央與地方夾殺，為日後營運埋下不確定變因，因此讓出T17、T18恐勢在必行。

根據《經濟日報》報導，徐佳馨分析，輝達最初選定T17、T18，對新壽來說猶如天降良機，本該是最大贏家。但新壽要求107億元作為未來50年的投資報酬，不僅影響企業形象，幾乎成為全民公敵，還得罪北市府，未來包括南港經貿段地上權案、南港轉運站地上權案等，恐被市府重點關注，一切「依法行政」嚴格審視。

徐佳馨指出，有許多人認為壽險公司合併後，新公司概括承受原公司的資產與負債，因此北市府以「新光與南山人壽合併後新壽消失」作為解約依據，明顯站不住腳。不過，金管會已經表態，北士科案屬商業契約，涉及雙方約定細節，合併後契約是否仍有效，應由新壽與市府依約處理，可見中央也不挺新壽

徐佳馨認為，若新壽仍不退讓，輝達撤離至其他國家或地區事小，但中央顏面受損事大，如今經濟部、金管會、北市府都說話了，如果新壽依舊要錢又要臉，裡子面子都要，最後恐怕竹籃打水一場空，畢竟「民不與官鬥」是常識，讀懂政治風向也是企業必修課。

對此，台新新光金13日晚間證實，收到台北市政府來函通知，請子公司新光人壽同意合意終止北士科地上權，並請儘速提出合意終止契約具體條件。待內部評估後將函復北市府，並啟動協調機制，共尋最佳解決方案，促成輝達儘早入駐，以創多贏局面。

關鍵字：輝達北士科新光人壽北市府徐佳馨

