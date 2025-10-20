ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

淪火災高風險死角　南韓公共住宅「3棟就有1棟」沒裝消防灑水器！

▲▼南韓公寓,韓國公寓,仁川,仁川公寓。（圖／CFP）

▲南韓公寓。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓共同民主黨國會議員田溶冀引述統計，指出韓國土地住宅公社（LH）所營建的公共租賃公寓，平均每3棟就有1棟未安裝消防灑水器，等於約42%的租賃住宅缺乏最基本的火災防護設備。由於多數建築是在法令修訂前完工，並非強制安裝對象，然而火災事故頻仍，使老舊公寓成為安全死角。

根據韓媒《朝鮮日報》，隸屬國會國土交通委員會的田溶冀公布「租賃住宅灑水器設置現況」，南韓全國共有1453座LH公共租賃社區，其中475個社區（32.7%）完全沒有安裝灑水器。以戶數計算，總計96萬5169戶中，多達40萬2048戶（41.7%）沒有灑水系統。

田溶冀指出，政府為了平抑房價與保障弱勢所推出的租賃政策，如今反而讓低收入民眾暴露於高風險的環境當中。

南韓消防法歷經多次修訂，2004年底以前只要求16層樓以上建築設置灑水器，2005年起擴大至11層樓以上，2018年後更擴大至6層樓以上建築全層皆須設置。然而在法規強化之前所竣工的老舊租賃住宅，並非強制安裝對象，導致大量舊型公寓成為消防防護漏洞。

從不同住宅類型來看，「幸福住宅」因為興建時間較晚，320座社區中共有290個全棟安裝灑水器，覆蓋率達90.6%；但「永久租賃」與「50年公共租賃」類型的186座社區中，有150座（80%）完全未裝設灑水設備，「國民租賃」類型中則有38%的社區同樣缺乏灑水系統，火災發生時難以即時撲滅。

統計顯示，2020年至2024年間，全國租賃住宅共發生821起火災，平均每年約164起；截至今年7月已有117起，造成22人死亡、183人受傷，財物損失約134億韓元（約新台幣3億元）。田溶冀指出，這些數字凸顯租賃住宅長期被忽視的安全風險。

為防範火災事故，韓國土地住宅公社從今年4月起展開補強工程，優先在高齡者與身心障礙者等弱勢群體集中居住的老舊「永久租賃」社區內加裝簡易型灑水器，第一波將在全國97座社區、共1萬4935戶優先完成設置。

不過，田溶冀強調，這只是「亡羊補牢」，呼籲政府全面檢討法令與補助機制，擴大改造範圍，確保所有租賃住戶都能在火災時獲得最基本的保護。

淪火災高風險死角　南韓公共住宅「3棟就有1棟」沒裝消防灑水器！

台灣人16萬買下北海道獨棟房　..

不吹冷氣「直接關機犯大錯」　5..

1300萬被詐團騙光！婦悲曝「..

40年老透天「屋主重新拉過線」..

台商傳奇「鎢鋼大王」廖萬隆猝逝..

住戶睡夢中被燈砸胸驚醒　新莊海..

房裡「明明沒食物」卻出現大蟑螂..

坪數小「玄關浪費空間」！過來人..

房價跌一點更難受！專家曝「3方..

三民家長狂卡戶籍　「連16年總..

