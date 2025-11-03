2房無痛換3房！神級坪效有感空間　「立彩大里新案」逆勢突圍





▲「立彩FANCY」以25坪空間讓首購與小家庭能自主選擇「高坪效3房」或「2房大空間」，實現「無痛換屋」。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

台中房市剛需族成為市場主力，許多家庭希望從2房升級為3房，卻常面臨「預算暴增」的難題，不過位於大里二期興大特區的「立彩FANCY」，以25坪空間讓首購與小家庭能自主選擇「高坪效3房」或「2房大空間」，實現「無痛換屋」。

立彩建設走過20 個年頭，過去個案皆以自住客角度出發，最新預售案「立彩FANCY」基地座落於大里二期爽文路、永隆五街口，鄰近中興大學、康橋特區，周邊商圈與學區完整。

▲最新預售案「立彩FANCY」基地座落於大里二期爽文路、永隆五街口，鄰近中興大學、康橋特區，周邊商圈與學區完整。（圖／業者提供）

該案學區更是一大賣點，步行即可抵達永隆國小、爽文國中，接續大里高中、國立中興大學附屬高中等，學校的教育質量受到廣泛認可，在更後續還有國立中興大學，可以說是20年通學圈，周邊住戶也因學區齊全，呈現人文藝術質感，吸引了許多家庭選擇在此居住。

▲立彩建設打破傳統格局限制，將決定權還給消費者，讓購屋族可以依照人口、家庭需求挑選2房或是3房高坪效。（圖／業者提供）



產品面最大亮點在於「高坪效設計」，喊出「2房大空間、3房大有感」以25坪打造完整3房格局，用總價1388萬起，無痛全面升級3房。立彩建設打破傳統格局限制，將決定權還給消費者，讓購屋族可以依照人口、家庭需求挑選2房或是3房高坪效。

凱爾行銷經理張凱鈞提到：「我們觀察到許多雙薪家庭希望從兩房升級為三房」，但預算有限。立彩FANCY讓換屋族在不增加負擔下，就能擁有三房空間與學區生活，是一個兼具實用與增值的選擇。

▲立彩FANCY讓換屋族在不增加負擔下，就能擁有三房空間與學區生活，是一個兼具實用與增值的選擇。（圖／業者提供）

隨著大里二期重劃區與興大特區建設陸續到位，生活圈逐步成形，「立彩FANCY」以學區、坪效與價格三優勢搶佔市場先機，獨創全台中市場最具自住客喜愛的「無痛換屋」代表作。