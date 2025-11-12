ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房地交易稅甩鍋給未成年女兒！惡媽手法曝　房屋贈與、信託再出售

▲未成年女學生孤身揹稅，桃園分署愛心社伸援送暖。（圖／桃園分署）

記者莊智勝／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署日前辦理案件時，赫然發現年僅17歲的女學生竟滯納468萬餘元的個人房屋土地交易所得稅，追查才發現，女學生母親將名下房屋贈與女兒，辦理兩次信託後再將房屋出售，所得款項全遭母親提領一空，留下大筆所得稅給女兒後，就此失聯。桃園分署愛心社獲悉後，立即提供女學生慰問金，盼能給予溫暖支持。

桃園分署調查，女學生母親109年間將位於桃園蘆竹的名下房屋以贈與方式過戶給未成年的女兒，再藉著法定代理人身分，將房屋辦理2次信託，最終於113年1月脫手出售，所得款項匯入母親幫女學生開的銀行帳戶後，同一天即被母親提領一空，僅留下大筆應納所得稅額給女學生。

桃園分署進一步追查，發現女學生目前戶籍設在蘆竹區的戶政事務所，平常住在台北市校區宿舍，並未與母親居住，113年間疑遭母親棄養，目前半工半讀，生活過得相當清苦，無力清償稅款。

桃園分署嘗試通知女學生母親到分署報告，但均無法取得聯繫，不得已只能通知女學生到分署說明。女學生到場時身旁還有社工陪伴，他表示，母親未與她生父結婚，而是與繼父另組家庭，113年2月繼父突然告知，母親已將贈予她的房屋出售，款項屬於母親，並將她的銀行卡、手機門號停掉，隨後母親就此失聯，未再提供學費、生活費。女學生說，現在生活全靠自己打工賺錢支付。

社工也說明，當初接獲校方聯繫，稱學生無法繳納學費，又連繫不上家長，急需幫助，台北市社會局才會派員協助，但因戶籍關係，有時補助無法申請下來，不足的部分就靠女學生自己打工。目前女學生即將畢業，學校屆時也無法再提供住宿，因此女學生最在乎的就是要有居住的地方。

桃園分署表示，女學生到場說明時，外表雖看似堅強，但談其母親時，仍難掩失落，強忍淚水。執行人員念其在困境中仍努力維持學業與生活，其堅毅與無助令人深受感動，為協助女學生減輕負擔，執行人員代其尋求分署愛心社援助，提供援助，期望能助其度過難關。

