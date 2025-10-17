看房很滿意「但浴室沒有窗」猶豫了！　過來人教3招：有窗反而更潮濕

▲廁所有窗戶是極品。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

每個人對浴室的期待，無非就是乾淨明亮、通風良好、沒有異味，然而現實生活中，並不是所有戶型的房子都有這樣的條件，就有網友好奇，浴室沒有窗戶的房子能買嗎？多數人認為只是小問題，可以用抽風機、暖風乾燥機取代對外窗。對此，信義房屋專家建議，可以放除濕機或是裝暖風乾燥機。

有網友在臉書社團「買房知識家」發文，看到一間喜歡的房子，但浴室沒有窗戶，擔心會有潮濕的問題，猶豫該不該下手，想詢問過來人的意見。

貼文曝光，有網友提供解決方法，安裝三合一抽風設備、開除濕機、洗完澡即刮水，「買一台暖風機，可以除濕之外冬天還不用怕冷」、「我家是都沒開窗17樓，每天洗完就刮水+拖地，牆壁玻璃用布擦乾，廁所在放台除濕機」、「很多都沒有窗戶，我廁所都放一台除濕機，還有三合一抽風扇，電費也沒比較貴」、「房子考量我都建議還是跟地段，格局，採光優先」。

也有網友堅持，浴室一定要有窗戶，「房子那麼多，選有窗一定不後悔」、「台灣太潮濕了，我自己的家廁所當初選擇就是一定要有窗戶，不然容易發霉」、「要有窗戶，個人覺得要能通風滿重要的」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，其實很多房子的浴室都沒有窗戶，如果有的話就是極品屋，如果其他條件都很滿意，沒有開窗也可以買；曾經理也提到，而且北部天氣潮溼，即便有窗戶，也不一定可以隨時保持乾燥，還是要用除濕機、暖風乾燥機等物，以及日常保養才能維持。