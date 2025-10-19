美建商投入AI供電土地建設　5年內占地擴大面積將達3個曼哈頓

▲如今AI基礎設施用地需求大，供電用地需要好幾個曼哈頓的面積。（圖為紐約／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

因應AI人工智慧與雲端計算的爆炸性成長，全球對數據的需求正催生出全新商用不動產領域，不只傳統資料中心，「量子不動產」與「供電土地」正迅速崛起，成為下一波基礎建設投資焦點。未來5年內所需的供電土地，將是目前2萬英畝用地的2倍，相當於近3座曼哈頓的面積。

「量子不動產」是專為量子電腦設計的設施；「供電土地」（Powered Land）則指具備穩定電力供應、必要許可與基礎建設的土地，已準備好支援資料中心運作。根據全球不動產投資公司漢斯（Hines）發布的研究，全球目前約有2萬英畝供電土地投入使用，未來5年將需近4萬英畝，約2億平方英呎，相當於近3座曼哈頓或1.5倍巴黎面積。

漢斯在過去20年參與資料中心開發，但過去一年已轉向開發大型用電場址，內容包括劃設電網、協商土地與電網營運商簽署保證。該公司全球投資長史坦巴赫（David Steinbach）指出，「現在的挑戰不在建築，而是將電送到場址。」他說，漢斯的策略是讓土地在建築興建前就具備「AI 就緒」條件。

史坦巴赫表示，供電土地本身已成為可投資的資產類別，因電力權益稀缺且具高價值。一旦取得電網接入與許可，就形成可交易、具市場需求的資產，深受大型科技公司與資料中心營運商青睞。他強調：「現在最聰明的資金不是追逐坪數，而是投入運算能力。」並以輝達（Nvidia）與英特爾（Intel）合作開發晶片為例，形容這樁 50 億美元（約新台幣 1,610 億元）交易不只是晶片投資，更是宣告「AI 基礎建設是新石油」。

今年8月，私募股權公司銀湖（Silver Lake）與聯邦資產管理公司（Commonwealth Asset Management）共同推出供電土地平台，投入4億美元（約新台幣123億元）布局全球具電力優勢的場址。該平台已在美國、加拿大與英國啟動，這些地區電力資源正趨緊。銀湖董事總經理威特林格（Lee Wittlinger）指出，這是回應 AI 資料中心即時需求，也代表公司將成為數位基礎建設領導者。

根據漢斯報告，資料中心未來需擴展至美國中西部與德州等電力資源豐富地區，以避開如北維吉尼亞等已過度開發市場。歐洲因供應不足、需求上升，被視為新興熱區；中東則因政府重金投入 AI、再生能源與電網建設，被看好為具潛力的新市場。

不過，供電土地開發仍面臨土地取得、地方政府許可流程與電網接入等挑戰，可能導致時程延誤或成本增加。

史坦巴赫最後強調，「這不只是科技趨勢，更是改變未來數十年不動產發展的新一輪建築週期。」