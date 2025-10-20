ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台灣人16萬買下北海道獨棟房　開箱影片掀鄉民大戰

▲▼台灣人16萬買下北海道獨棟房　開箱影片掀鄉民大戰。（圖／翻攝自YouTube／小夥伴失常） 

▲YouTuber夫婦在北海道以16萬元台幣置產，在網上掀起熱議。（圖／翻攝自YouTube／小夥伴失常）

記者柯沛辰／綜合報導

YouTuber「小夥伴日常」夫婦倆花約16萬台幣在北海道買下屋齡50年的獨棟房，距離札幌約1小時車程，近期陸續分享交屋、開箱及改裝等一系列影片。消息傳回PTT，引發鄉民熱議，不過正反意見兩極，有人看衰認為天氣太冷、裝修保養費用驚人，但也有人大讚CP值極高，光是當度假屋圓夢就已羨煞不少人。

「小夥伴日常」在影片中分享，人生買的第一間房在北海道，而這間房子之所以這麼便宜，除了屋齡50年，還因為一樓房間內天花板破了一個不小的洞，後來請維修人員來評估修繕費，確定負擔得起，才決定買下這間屋子，「原價是100萬日圓，砍了20萬，最後是80萬日圓成交，相當於台幣16萬元。」

「小夥伴日常」指出，儘管房子內的水管在冬天時破裂了，加上整間房大多是木造，還要再花錢進行大翻修，但他之所以買下，是認為房子的基礎是好的，像是屋內做了硬體式壁爐、煙囪，門口還有種樹做造景，這在50年前是不容易的，顯示當時蓋屋者的條件相當不錯。

▲▼台灣人16萬買下北海道獨棟房　開箱影片掀鄉民大戰。（圖／翻攝自YouTube／小夥伴失常）

▲「小夥伴日常」透露，房子之所以便宜，是因為1樓房間天花板有破洞。（圖／翻攝自YouTube／小夥伴失常）

「小夥伴日常」補充，儘管房子最後是80萬日圓成交，但仲介費33萬元、代書費19.2萬，問過AI算是行情價。另外，夫婦倆沒有居留權，所以之後應該會往返台日兩地。

鄉民們看完意見兩極，不少人看衰表示：「買屋送熊」、「這下真的要小心熊了」、「冬天就知道了，剷雪鏟到懷疑人生」，「別只看購入價，這是老房子，維護成本應該很高」、「新幾內亞可能更便宜」、「把16萬拿去住飯店多香」、「稅比房子貴，賣不掉拆不掉，持續扣錢」。

不過，也有人持不同看法，留言大讚「買了隨時能去北海道度假」、「在台灣連離島土地公廟都蓋不起」、「用16萬買一個夢，值得羨慕」、「光是車庫木頭和土地，在台灣也不只要花16萬」、「如果可以長住，這價格很好，環境也清幽」、「酸民真的不用替他們擔心太多，優點缺點他們一定都想過了」掀起論戰。

有住在當地的台灣人直呼，「我在此已幾十年了、看過無數的房子、這間房子建的不錯、維持的相當好！才100萬而已，還殺價20萬，就算房子不值錢，只算土地錢的話、估計土地面積最少60坪以上、一坪才1萬日圓，未免太便宜了！但看影片又不太像是偏遠地區。」

還有人補充，「一戶建跟公寓不一樣，不用管理費與修繕費，只有每年維護費，約房價的0.6%,日本的房子，跟台灣一樣老破舊，但人家維護的好很多，相對於台灣的老房子，真是又破又舊，又醜又貴」。

對此，有大阪房仲業者在影片下方現身說法，日本這幾年才改制，只要低於總價低於800萬日圓的房子，一律都是收33萬日圓的仲介費，因為以前低價房仲介費太低，很少仲介想接手，導致空屋率極高，改制後仲介比較願意去賣。另外，代書費用其實包含登記規費，有些還會收翻譯費、交通費跟通信費等，確實是行情價，但畢竟不是天天買房，貴一次其實不會是問題，「確實像你們說的，100萬日幣，你還要去要求什麼？你們比很多客人的心態健康多了。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

