南韓打房嚇壞豪宅屋主！每年房屋稅「至少繳107萬」　擬拋售避險

▲南韓首爾市瑞草區新建公寓住宅區。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

近期南韓政府再度強調應增加高房價與多房屋持有者的持有稅，引發首爾江南與漢江沿岸高價住宅屋主焦慮，擔心未來稅負大幅增加。專家指出，若資產稅與交易稅同步上調，部分多屋族的稅負甚至可能翻倍，每年持有稅至少繳5000萬韓元（約新台幣107萬元），促使部分民眾開始考慮提前出售或轉為贈與，避開未來潛在稅務衝擊。

根據《韓聯社》，自從南韓政府10月15日發布房地產政策後，首爾江南區、漢江帶等高價住宅區的房產仲介與稅務諮詢業務忙翻天，許多高價與持有多戶房屋者正面臨「賣還是贈」的兩難抉擇。反映在市場上，南韓政府公布打房政策後，房市交易量下降，許多高價屋主因擔心持有稅上升而延遲出售，或轉向家族贈與，以規避潛在稅負。

[廣告]請繼續往下閱讀...

仲介業者透露，首爾市江南區盤浦洞一帶高價住宅單戶房屋持有者的房屋稅已達每年2000萬至3000萬韓元，對退休或一般上班族而言，負擔相當沉重。政策方向鎖定高價住宅，讓許多屋主擔心未來稅負將持續上升。大致上，政府的目標是依「應能負擔原則」對持有多戶房屋者及高價單戶住宅者課稅，以確保公平性。

南韓企劃財政部長具潤哲也曾表示，若房價達50億韓元，房屋持有稅可能高達每年5000萬韓元，將佔多數人年收入一半，負擔極重。

市場觀察者指出，許多高價屋或多屋族甚至將目前情勢視為「文在寅政府2.0」，雖然現任總統李在明承諾不以稅收抑制房價，但實際上持有稅仍有調高趨勢。仲介業者進一步指出，僅高資產者、高所得專業人士或透過股票、虛擬貨幣獲利者能長期承擔數千萬韓元的持有稅，普通長期持有住宅、等待重建增值的居民則對未來稅負感到恐懼。

此外，不僅江南區，漢江帶高價住宅區亦感受到稅負壓力。首爾市城東區聖水洞一街住宅雖已昂貴，但隨著都市更新與漢江沿線預期溢價，土地價格每坪已突破2億韓元。仲介業者指出，整體而言，高價屋主普遍擔憂持有稅上升，近期也出現大量關於「賣或贈」的諮詢。

統計顯示，9月首爾集合住宅贈與件數為881件，較8月的645件增加36.5%，創年度新高，顯示資產重整已經啟動。

若未來政府恢復增值稅與資本利得稅的加徵，多屋族的稅負可能翻倍。以調整地區2屋族為例，若6年前以15億韓元購入住宅，現以25億韓元出售，1屋族需繳約3億3000萬韓元稅額，2屋族則需約5億7000萬韓元，3屋族更可能達6億8700萬韓元，增幅超過一倍。

專家分析，這種稅負壓力可能促使多屋族在增值稅加徵前提前出售，以減輕稅務壓力。