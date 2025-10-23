「陶朱隱園」首筆交易總價12億賣出　中工暫不透露買方





▲信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」17樓戶以12億元賣出。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

全台最貴、信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」終於開張了！中工（2515）今（23日）公告，處分「陶朱隱園」1戶及4車位予非關係人，交易金額為12億元，預計處分利益約新台幣1.18億元。

中工表示，本次交易戶別為68號17樓，「購買者資訊基於隱私保護已簽署保密協定，暫無法透露。」

中工表示：「現階段銷售價格極具吸引力，其藝術價值更是吸引不少工商業界人士青睞，預期隨著建案熱度與地段稀缺性，未來售價將持續上漲，是一般豪宅無法比擬，展現長期增值潛力，此時正是收藏家入手的絕佳時機。」

「陶朱隱園」規劃地上21層，每戶300坪、共40戶，最初市場傳出單戶要價18億元、每坪600萬元。但到了今年，中工喊出「正式開賣」，以符合市場行情的價格進入市場銷售，每坪300萬元起。

「陶朱隱園」的實品屋設在8、9樓，因此本次交易的17樓應無附帶裝潢。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，「陶朱隱園」每車位價格概抓1000萬元，以本次交易的17樓戶來說，拆算單價約落在386萬元。

黃舒衛指出：「『陶朱隱園』極具稀有性，本就具有『全台最貴豪宅』的市場認知，原市場認定其價值應落在每坪300~350萬元，本次成交為高樓層戶，單價386萬元算是可以理解的範圍。」

另一個角度，黃舒衛認為：「同區的豪宅『皇翔御琚』單戶最高總價也要8億多元，另外大安區『元利信義聯勤』打通戶也要達到此價碼，以總價市場來看，『陶朱隱園』在這麼具有指標性的前提下，單戶成交12億元也還算合理。」

市場人士指出：「陶朱隱園完工後，就有不少工商界老闆、隱形富豪、甚至外資法人賞屋，但最初中工的價格很硬，但到了今年以『符合市場認知』的價格推出後，自然會吸引到一些過去本就有興趣的回頭客。」