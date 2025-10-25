被傳買陶朱隱園！麻吉大哥「脫口6字」她笑了：真正難賣的原因

▲陶朱隱園。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台北市超豪宅「陶朱隱園」日前傳出終於賣出第一戶，總價12億元，刷新台灣住宅市場的最高紀錄，有傳言傳出買方是「麻吉大哥」黃立成。結果黃立成在Threads發文表示，「Uncle村幾枝X覺，買三小旋轉大樓」。科技專家許美華就直呼，認為那句「三小旋轉大樓」正是陶朱隱園真正難賣的原因。

許美華文中表示，她不覺得麻吉大哥會賠到買不起陶朱隱園，「但他說那句『三小旋轉大樓』，才是陶朱隱園真正難賣的原因。」會這麼說，是因為她也算認識不少買得起陶朱隱園的人，幾乎每位講到這棟大樓都搖頭，「說看到旋轉造型就頭暈，覺得這棟大樓不夠方正，不符合東方傳統的風水文化。」

另外，陶朱隱園曾與風波人物同框，更讓企業界避之唯恐不及。若真有非關係人接手，「應該是真的愛設計，且八字夠硬」。許美華最後也在留言處莞爾，「麻吉大哥在脆上的好笑發文，否認自己是12億陶朱隱園的買家。」「最後一句八字夠硬，不是我說的。是一位也買得起陶朱隱園的業界大哥說的XD」。

貼文引發討論，「越有錢越迷信，科學的盡頭是玄學」、「那棟被笑盤子豪宅」、「真正有錢人喜歡低調」、「官司很多的恐怖大樓」、「適合八字超硬的中東富豪」。也有人開玩笑：「改名信義三小旋轉大樓比較好賣」、「再放就變中古屋了」。許美華最後說，若這樁12億真是非關係人，「那就是真的喜歡，命格也撐得住XD」。