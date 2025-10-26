帶孩玩墾丁　假日住一晚破萬！他曝「2費用更扯」怒：欺負親子客

▲墾丁大街。（圖／記者許宥孺攝）



記者施怡妏／綜合報導

墾丁近年來因為物價高漲，加上住宿費昂貴，人潮明顯變少，還有人說去墾丁不如去沖繩玩，就有網友好奇，看到很多人說，連假期間墾丁4人房住宿費高達5位數，但他實際查了一下，普通民宿雙人房周末大概3、4千起跳，飯店等級就要破五千甚至上萬，而且不只住宿貴，當地的餐點也很貴。

原PO在Dcard發文，看到有一家四口要去墾丁旅遊的文章，四人房居然要破萬；他實際查詢墾丁旅遊旺季的價格，即使是一般的民宿，兩人房在週末的價格也從3千多元起跳；若是選擇較高等級的飯店，價格更是一口氣衝破5千元，甚至上萬元也不稀奇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅住宿費用驚人，就連用餐和交通開銷也讓人感到吃不消。原PO指出，旅遊熱區的餐廳價格普遍偏高，停車費也是一筆不小的支出，感嘆對於有孩子家庭來說，出國不太方便，只能被迫接受國內的高價嗎？「國旅真的是在剝皮親子客」。

貼文曝光，網友認為，雖然住宿價格有親民一點，但當地觀光景點沒有特色，食物也很普通，「很長時間一直在想，墾丁憑什麼這麼貴，吃的食物看的風景玩的景點，都跟我10幾年前國小國中時來的時候一模一樣，沒有什麼創新的東西，居然敢開這種價格」、「四五千元的飯店品質，在日本大概是二千元的水準」、「我暑假才和國外朋友一起去墾丁，龍磐大草原拍照很好看，恆春老街蠻好逛的很多小吃，其他就很普通甚至很雷」。