北外環四期環評遭抗議！市府按計畫推工期　3區房價先發酵

台南都會區北外環道路第四期工程日前召開二次公聽會，卻有市民質疑環評不實，要求停工。對此，工務局強調，環境影響說明書之空氣品質監測位置，是依距離北外環四期工程300公尺以內敏感受體進行調查，依照環評執行，未來於施工及營運期間，均將依核定之環說書辦理環境監測，確保在地人居住品質。

關於「反北外環南移自救會」質疑環境影響評估議題，南市府工務局說明，環境影響評估調查點位均依「開發行為環境影響評估作業準則」之開發行為環境品質現況調查表規定擇定區域範圍內鄰近代表性學校、醫院、住宅區等位置辦理。噪音及振動量監測位置則係選定北外環四期工程附近距50公尺之醫院、145公尺之學校及大和路旁民宅等代表性敏感受體作為評估。

台南市政府工務局回應，北外環第一、三期已完工，第二期東、西標正施工，第四期接續向西延伸，預計2026年完成協議價購，並報內政部徵收後辦理發包，未來全線完工後將有效疏解安南、北區、中西、安平等地往返國道1號及南科的交通。

北外環大幅縮短了台南市區與南科的通勤時間，更成為牽動區域房市動能的關鍵因素。隨著北外環道路系統的逐步完善，尤其未來全線通車後，快速便捷的交通優勢將更加顯著，預期將為北區、安南與永康區帶來龐大的居住與產業需求，特別是北區，在交通利多加持下，配合今年9月底開幕營運的新光三越小北門店，區域機能與商業價值顯著提升，使該區推案更具市場競爭力。整體而言，這股交通重劃帶來的區域發展性及區塊優勢吸引建商提早插旗布局。