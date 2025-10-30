總價免250萬！　桃園「超殺低總」案搶話題

▲高房價時代，北台灣仍有超低總價預售案，桃園新案250萬元有找。（圖／《住展雜誌》提供）

高房價時代，北台灣仍有超低總價預售案。《住展雜誌》統計，今年截至10月實價揭露的最低總價案，有北市「伊寧橋寓」、新北「員邦徊」、桃園「福興豐藏II」，及新竹「遠揚居易II」，總價各為860萬元、675萬元、233萬元、559萬元，桃園新案最低250萬元有找。

與去年相比，今年在台北、桃園、新竹三地都出現「更低還要再低」的情況。去年同樣以最低總價出線的北投「洰賦」、淡水「石上青」、觀音「青埔轉個彎」及湖口「耀時代」，總價仍落在1020萬、595萬、388萬、575萬元，但今年許多新案拉低總價，反映景氣轉冷、建商策略調整。

《住展雜誌》企研室總監陳炳辰分析，低總價產品共同特徵不外乎「遠離蛋黃、甚至落在蛋白外圍」的地段設定，加上小坪數、低樓層規劃。除了新北之外，北北桃與新竹今年都能找到比去年更便宜的入手門檻，顯見建商順勢提供市場所需，但背後也透露銷售壓力不小。

推案年度 縣市 行政區 案名 總價(萬元) 單價(萬元) 坪數 樓層 2025 台北市 大同區 伊寧橋寓 860 98.0 8.8 2 2025 新北市 淡水區 員邦伽 675 43.0 15.7 3 2025 桃園市 大園區 福興豐藏II 233 29.7 7.8 3 2025 新竹地區 湖口鄉 遠揚居易II 559 29.7 18.8 5 2024 台北市 北投區 泊賦 1,020 74.1 13.8 3 2024 新北市 淡水區 石上青 595 57.2 10.4 2 2024 桃園市 觀音區 青埔轉個彎 388 24.0 16.2 2 2024 新竹地區 湖口鄉 耀時代 575 29.3 19.6 5

▲近2年北北桃竹迄今公開住宅預售案揭露最低總價資訊。資料來源為實價登錄、住展雜誌。（ETtoday製表）

他提醒，超低總價背後常伴隨居住條件的取捨，例如今年台北與桃園個案皆不到10坪，空間明顯受限；新竹2年都是湖口鄉，但去年案更靠近車站與學區、建商為上市櫃體系，產品定位仍有差異。

從整體實價登錄觀察，北北桃竹預售大樓主流落在台北2000~4000萬、新北1000~3000萬、桃園與新竹1000~2000萬。要在雙北找到千萬內產品機率不到2%，新竹低於千萬比例也僅約8%；桃園低於500萬元更只佔1.5%。顯示低價不是沒原因，背後往往是坪數更小、區位更外圍。

陳炳辰直言，營造、融資與行銷成本走高，房價「要跌不易」，近期甚至仍見新案開出新高單價。市場開始押注降息、政策利多與股市資金迴流，讓價格更難鬆動。至於極低總價物件，多半屬投資客青睞的「小標的」，但也得理解羊毛出在羊身上，條件與風險依舊需精算。

