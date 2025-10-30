總價免250萬！　桃園「超殺低總」案搶話題

▲高房價時代，北台灣仍有超低總價預售案，桃園新案250萬元有找。（圖／《住展雜誌》提供）
高房價時代，北台灣仍有超低總價預售案。《住展雜誌》統計，今年截至10月實價揭露的最低總價案，有北市「伊寧橋寓」、新北「員邦徊」、桃園「福興豐藏II」，及新竹「遠揚居易II」，總價各為860萬元、675萬元、233萬元、559萬元，桃園新案最低250萬元有找。
與去年相比，今年在台北、桃園、新竹三地都出現「更低還要再低」的情況。去年同樣以最低總價出線的北投「洰賦」、淡水「石上青」、觀音「青埔轉個彎」及湖口「耀時代」，總價仍落在1020萬、595萬、388萬、575萬元，但今年許多新案拉低總價，反映景氣轉冷、建商策略調整。
《住展雜誌》企研室總監陳炳辰分析，低總價產品共同特徵不外乎「遠離蛋黃、甚至落在蛋白外圍」的地段設定，加上小坪數、低樓層規劃。除了新北之外，北北桃與新竹今年都能找到比去年更便宜的入手門檻，顯見建商順勢提供市場所需，但背後也透露銷售壓力不小。
|推案年度
|縣市
|行政區
|案名
|總價(萬元)
|單價(萬元)
|坪數
|樓層
|2025
|台北市
|大同區
|伊寧橋寓
|860
|98.0
|8.8
|2
|2025
|新北市
|淡水區
|員邦伽
|675
|43.0
|15.7
|3
|2025
|桃園市
|大園區
|福興豐藏II
|233
|29.7
|7.8
|3
|2025
|新竹地區
|湖口鄉
|遠揚居易II
|559
|29.7
|18.8
|5
|2024
|台北市
|北投區
|泊賦
|1,020
|74.1
|13.8
|3
|2024
|新北市
|淡水區
|石上青
|595
|57.2
|10.4
|2
|2024
|桃園市
|觀音區
|青埔轉個彎
|388
|24.0
|16.2
|2
|2024
|新竹地區
|湖口鄉
|耀時代
|575
|29.3
|19.6
|5
▲近2年北北桃竹迄今公開住宅預售案揭露最低總價資訊。資料來源為實價登錄、住展雜誌。（ETtoday製表）
他提醒，超低總價背後常伴隨居住條件的取捨，例如今年台北與桃園個案皆不到10坪，空間明顯受限；新竹2年都是湖口鄉，但去年案更靠近車站與學區、建商為上市櫃體系，產品定位仍有差異。
從整體實價登錄觀察，北北桃竹預售大樓主流落在台北2000~4000萬、新北1000~3000萬、桃園與新竹1000~2000萬。要在雙北找到千萬內產品機率不到2%，新竹低於千萬比例也僅約8%；桃園低於500萬元更只佔1.5%。顯示低價不是沒原因，背後往往是坪數更小、區位更外圍。
陳炳辰直言，營造、融資與行銷成本走高，房價「要跌不易」，近期甚至仍見新案開出新高單價。市場開始押注降息、政策利多與股市資金迴流，讓價格更難鬆動。至於極低總價物件，多半屬投資客青睞的「小標的」，但也得理解羊毛出在羊身上，條件與風險依舊需精算。
