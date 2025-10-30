▲淘寶沙發便宜有玄機？師傅一拆嚇壞「裡面竟貼符咒」 。（圖／翻攝IG@kaogohome）

記者王威智／綜合報導

隨著電商平台普及，不少民眾看上淘寶、拼多多上的「爆款傢俱」，不僅款式時尚、價格又便宜，讓人忍不住下單。不過，房產創作者「高哥」近日就找專家拍片揭露。他訪問一間高雄訂製沙發業者，直接拆開從淘寶購入的沙發，發現座墊下方木頭已經發霉，品牌執行長更直言：「有看過裡面貼著符咒的」，讓他當場傻眼直呼：「這也太可怕！」

影片中，高哥詢問業者：「淘寶沙發這麼便宜，到底台灣沙發還有什麼競爭力？」業者一語道破，「魔鬼就在細節裡」。執行長「旭哥」指出，這組淘寶沙發外觀看似不錯，但實際拆解後卻發現問題連連；板材歪斜、縫線粗糙，甚至部分木料發霉、腐爛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「這些木頭是雜木，可能從別人廢棄家具拆下來再利用。」旭哥說，他們先前還曾拆到裡面貼著符咒的沙發，懷疑是從舊木櫃、木門改裝再製，「看起來像全新，其實很可怕。」

他坦言，淘寶沙發價格動輒只有台灣訂製款的三分之一，但品質落差極大，「一分錢一分貨」依舊是真理。許多民眾以為撿到便宜，最後卻花更多錢修補甚至報廢重買。

業者提醒，家具是長期使用的生活投資，尤其沙發承重、用料與安全性都與健康息息相關，選購時應注意木材來源、結構穩定度與保固服務，「價格便宜只是表面功夫，真正的價值在細節。」