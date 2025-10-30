ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

淘寶沙發便宜有玄機？師傅一拆嚇壞「裡面竟貼符咒」

▲▼ 。（圖／翻攝IG@kaogohome）

▲淘寶沙發便宜有玄機？師傅一拆嚇壞「裡面竟貼符咒」 。（圖／翻攝IG@kaogohome）

記者王威智／綜合報導

隨著電商平台普及，不少民眾看上淘寶、拼多多上的「爆款傢俱」，不僅款式時尚、價格又便宜，讓人忍不住下單。不過，房產創作者「高哥」近日就找專家拍片揭露。他訪問一間高雄訂製沙發業者，直接拆開從淘寶購入的沙發，發現座墊下方木頭已經發霉，品牌執行長更直言：「有看過裡面貼著符咒的」，讓他當場傻眼直呼：「這也太可怕！」

影片中，高哥詢問業者：「淘寶沙發這麼便宜，到底台灣沙發還有什麼競爭力？」業者一語道破，「魔鬼就在細節裡」。執行長「旭哥」指出，這組淘寶沙發外觀看似不錯，但實際拆解後卻發現問題連連；板材歪斜、縫線粗糙，甚至部分木料發霉、腐爛。

「這些木頭是雜木，可能從別人廢棄家具拆下來再利用。」旭哥說，他們先前還曾拆到裡面貼著符咒的沙發，懷疑是從舊木櫃、木門改裝再製，「看起來像全新，其實很可怕。」

他坦言，淘寶沙發價格動輒只有台灣訂製款的三分之一，但品質落差極大，「一分錢一分貨」依舊是真理。許多民眾以為撿到便宜，最後卻花更多錢修補甚至報廢重買。

業者提醒，家具是長期使用的生活投資，尤其沙發承重、用料與安全性都與健康息息相關，選購時應注意木材來源、結構穩定度與保固服務，「價格便宜只是表面功夫，真正的價值在細節。」

關鍵字：房產家居沙發淘寶消費陷阱高哥手工訂製傢俱維修生活消費品質檢測

