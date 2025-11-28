12歲兒買淡水1600萬房！　富爸爸拿「1證明」贈與稅全免

▲淡水、紅樹林房市情境。（圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

一位富爸爸幫助12歲兒子在淡水購買1600萬的房屋，富爸爸提出一個證明，讓國稅局無法課徵贈與稅，引起許多網友討論。

財政部台北國稅局近期接獲家長詢問，未成年子女因無法獨立處理法律事務，若由父母或監護人代為購屋，是否一定得繳贈與稅。國稅局解釋，關鍵在於能否證明房款完全來自未成年人的個人資產，若能提供充分證明，便不需課稅。

依據《遺產及贈與稅法》規定，未成年人或無行為能力者所持有的財產，通常被認為由其法定代理人或監護人轉讓而來。然而，若能清楚證實支付的款項確實是未成年人的個人財產，則不視為贈與行為，因而無需繳納贈與稅。

國稅局分享案例指出，若家長能完整提供資金來源的相關證明，例如孩子收到的繼承、贈與或遺產存款，且這些資金在帳戶內始終保持不動，並佐以付款過程的交易明細，稽徵機關核實後，便可確認是由未成年人自行負擔房款，進而免除贈與稅。例如一名父親幫助12歲的兒子在淡水購屋，經國稅局調查，證實12歲的孩子購屋的1600萬元由多年累積的親友贈款支付，並無異常挪用，因此免繳贈與稅。

國稅局提醒，未成年者若計劃置產，其資金來源必須清晰且可追溯。假如資金流向混亂、父母先行墊付或轉帳無法對應，便可能被視為父母贈與財產而需課稅。家長應妥善保存相關的資金交易記錄和證明文件，以便未來若遇稽核，能順利提出佐證材料，避免不必要的稅負爭議。