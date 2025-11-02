快交屋了！預售屋「僅賣3成」他憂建商自管　專家曝注意3件事

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有買房族發文求助，自己購買的預售屋即將交屋，但整棟僅售出不到3成，暫時無法成立管委會，擔心後續管理問題，詢問「這時期是建商自己管嗎？有什麼要注意的？」對此，信義房屋專家建議，購屋族在這段期間應特別留意三件事，以免後續糾紛。

該名網友在「買房知識家」表示，他買的預售屋將交屋，可是卻賣不到3成，暫時不會成立管委會，「請教這種情況是建商自己管理嗎？有什麼要注意的？」

貼文引發眾多網友討論，不少人分享經驗指出，這種情況相當常見，「建商會自行代管或委託物業公司」，但仍提醒「別以為代管期就能隨便使用公設」。

有網友回應說，「建設公司會請物業處理，只要拿到權狀就好了。」也有人補充，「我們社區當時也賣不到一半，建商請物業代管，管理費不會全算在已交屋戶身上，後續等住戶達一定比例才會成立管委會。」另一位則指出，「代管期還是要申請裝潢、繳押金，不然弄壞公設會被求償。」

不過，也有人提醒這段「空窗期」要特別注意安全與維護，「建商代管沒管委會，趕快裝潢，沒人管比較方便」、「我們代管期沒什麼人入住，地下機車位隨你停」，也有住戶笑說「只要建商不是準備落跑的那種，大建商通常都會維持得很好」。

網友也提到相關法規，「依規定建商要協助成立管委會，至少半年內要啟動程序，還需提撥一筆基金給社區。」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德受訪時表示，預售屋交屋後若入住率太低，確實可能暫時由建商代為管理，這屬於「代管期」的正常現象。他提醒，購屋族在這段期間應特別留意三件事，一是確認建商委託的物業公司是否合法登記；二是了解管理費計算方式與繳交對象；三是裝潢、入住都應依程序申請，以免產生後續糾紛。

曾敬德也補充，若建案長期銷售不佳，代管期過久，公共設施維護可能鬆散，建議住戶可主動聯繫鄰戶、提早籌組籌備會，提前為管委會成立做準備，「這樣不僅保障自身權益，也能確保社區品質不被拖垮。」