花蓮倒店潮！　「鋼管紅茶」一天只賣20杯

▲鋼管紅茶高齡90歲的阿公老闆說，現在1天大概只賣20杯，因為房子是自己的，所以還能加減做生意，「我報到就沒有了，就打烊了！」。（圖／CTWANT提供）

國境解封後報復性出國，讓國旅掏空潮持續擴大，花蓮又因天災不斷，復甦緩慢。CTWANT記者實地走訪花蓮，過去最熱鬧的中山路、公正街一帶，約有將近20間店鋪招租中。花蓮市區知名鋼管紅茶，排隊人潮已不復見，高齡90歲的阿公還需要親自叫賣，「現在一天賣20杯就很高興！」

「來花蓮要買馬卡龍，超級好吃，沒買很可惜！」位於花蓮市中心中山路、公正街轉角的鋼管紅茶，除了紅茶、花生湯，還有販售小西點，過去是花蓮排隊美食之一，如今老老闆需要親自叫賣，一群年輕人點了紅茶熱情回應，「等我發薪水時，下次來把這邊都包下來。」

花蓮市區中山、中正、中華路被在地人稱「金三角商圈」，其中最具代表性的就是中山路與公正街口，過去有鋼管紅茶、公正包子、周家蒸餃3家花蓮美食鼎立，每到假日總有長長人龍排隊，旁邊店鋪也因龐大人流受惠，堪稱花蓮最精華地段。

▲公正街過去因有公正包子、周家蒸餃、鋼管紅茶等美食，龐大人流旁邊店家也受惠，如今店家開門稀稀落落，街道也冷冷清清。（圖／CTWANT提供）

只可惜，CTWANT記者於10月中旬走訪，繁華景象已不再。金三角商圈中山路上，短短200公尺，就有10家店舖招租中。記者比照Google Map 2023年6月街景，歇業的店家有迷克夏、品牌服飾à la sha、源士林粥品，以及10月3日才剛結束營業的CAMA CAFE。

從公正街延伸大禹街兩側，過去開有不少服飾店，如今也有8家招租中，人潮稀稀落落，整體是相當冷清。

▲根據交通部觀光署統計，今年前7個月台灣出境旅遊人數高達1087萬人次，入境旅客僅435萬人次，拉響國旅人口流失警訊。（圖／資料照／CTWANT提供）

2023年11月，公正包子搬家，隔年4月，花蓮經歷地震，多處房屋受損，觀光雪崩式下滑，中山路、公正街口，以不如以往熱鬧。鋼管紅茶甚至連一盞燈都沒開，也沒有人排隊，要不是因老老闆叫賣，還不知道有營業。

「這裡以前是花蓮的西門町，最熱鬧的地方，從去年地震後都變了，人都不敢來，整條街沒有人，現在變成最沒落，鐵門都拉下來。」鋼管紅茶老老闆表示，「以前假日一天可以賣到1000杯，過年2000杯，現在賣20杯就很高興，差太多了！」

▲金三角商圈過去是花蓮市區最熱鬧、逛街吃飯的地方，鋼管紅茶阿公稱這裡是「花蓮的西門町」，但現在許多店舖都關門歇業，掛上招租廣告。（圖／CTWANT提供）

鋼管紅茶之所以用鋼管，除了從2樓傳送到1樓，打開水龍頭即可裝飲料外，鋼管還有分內管及外管，利用外管不斷循環的冰水，冰鎮內管中的飲料。只可惜，生意不好，4支頂台柱鋼管，也只好提早退休。

老老闆拿出冰箱裡的紅茶打包給客人，一旁來光顧的遊客好奇詢問，「現在不用鋼管漏了？」老老闆無奈表示，鋼管運轉需要電，現在一天只賣20杯，只賺800元，連電費都付不起。因為房子是自己的，才有辦法繼續站在這，再賣個幾杯，「我開店50年，今年已經90歲了，我報到就沒有了，就打烊了！」

