ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

花蓮倒店潮！　「鋼管紅茶」一天只賣20杯

鋼管紅茶高齡90歲的阿公老闆說，現在1天大概只賣20杯，因為房子是自己的，所以還能加減做生意，「我報到就沒有了，就打烊了！」。（圖／林榮芳攝）

▲鋼管紅茶高齡90歲的阿公老闆說，現在1天大概只賣20杯，因為房子是自己的，所以還能加減做生意，「我報到就沒有了，就打烊了！」。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

國境解封後報復性出國，讓國旅掏空潮持續擴大，花蓮又因天災不斷，復甦緩慢。CTWANT記者實地走訪花蓮，過去最熱鬧的中山路、公正街一帶，約有將近20間店鋪招租中。花蓮市區知名鋼管紅茶，排隊人潮已不復見，高齡90歲的阿公還需要親自叫賣，「現在一天賣20杯就很高興！」 

「來花蓮要買馬卡龍，超級好吃，沒買很可惜！」位於花蓮市中心中山路、公正街轉角的鋼管紅茶，除了紅茶、花生湯，還有販售小西點，過去是花蓮排隊美食之一，如今老老闆需要親自叫賣，一群年輕人點了紅茶熱情回應，「等我發薪水時，下次來把這邊都包下來。」 

[廣告]請繼續往下閱讀...

花蓮市區中山、中正、中華路被在地人稱「金三角商圈」，其中最具代表性的就是中山路與公正街口，過去有鋼管紅茶、公正包子、周家蒸餃3家花蓮美食鼎立，每到假日總有長長人龍排隊，旁邊店鋪也因龐大人流受惠，堪稱花蓮最精華地段。

公正街過去因有公正包子、周家蒸餃、鋼管紅茶等美食，龐大人流旁邊店家也受惠，如今店家開門稀稀落落，街道也冷冷清清。（圖／林榮芳攝） 

▲公正街過去因有公正包子、周家蒸餃、鋼管紅茶等美食，龐大人流旁邊店家也受惠，如今店家開門稀稀落落，街道也冷冷清清。（圖／CTWANT提供）

只可惜，CTWANT記者於10月中旬走訪，繁華景象已不再。金三角商圈中山路上，短短200公尺，就有10家店舖招租中。記者比照Google Map 2023年6月街景，歇業的店家有迷克夏、品牌服飾à la sha、源士林粥品，以及10月3日才剛結束營業的CAMA CAFE。 

從公正街延伸大禹街兩側，過去開有不少服飾店，如今也有8家招租中，人潮稀稀落落，整體是相當冷清。

根據交通部觀光署統計，今年前7個月台灣出境旅遊人數高達1087萬人次，入境旅客僅435萬人次，拉響國旅人口流失警訊。（圖／報系資料庫） 

▲根據交通部觀光署統計，今年前7個月台灣出境旅遊人數高達1087萬人次，入境旅客僅435萬人次，拉響國旅人口流失警訊。（圖／資料照／CTWANT提供）

2023年11月，公正包子搬家，隔年4月，花蓮經歷地震，多處房屋受損，觀光雪崩式下滑，中山路、公正街口，以不如以往熱鬧。鋼管紅茶甚至連一盞燈都沒開，也沒有人排隊，要不是因老老闆叫賣，還不知道有營業。 

「這裡以前是花蓮的西門町，最熱鬧的地方，從去年地震後都變了，人都不敢來，整條街沒有人，現在變成最沒落，鐵門都拉下來。」鋼管紅茶老老闆表示，「以前假日一天可以賣到1000杯，過年2000杯，現在賣20杯就很高興，差太多了！」  

金三角商圈過去是花蓮市區最熱鬧、逛街吃飯的地方，鋼管紅茶阿公稱這裡是「花蓮的西門町」，但現在許多店舖都關門歇業，掛上招租廣告。（圖／林榮芳攝） 

▲金三角商圈過去是花蓮市區最熱鬧、逛街吃飯的地方，鋼管紅茶阿公稱這裡是「花蓮的西門町」，但現在許多店舖都關門歇業，掛上招租廣告。（圖／CTWANT提供）

鋼管紅茶之所以用鋼管，除了從2樓傳送到1樓，打開水龍頭即可裝飲料外，鋼管還有分內管及外管，利用外管不斷循環的冰水，冰鎮內管中的飲料。只可惜，生意不好，4支頂台柱鋼管，也只好提早退休。 

老老闆拿出冰箱裡的紅茶打包給客人，一旁來光顧的遊客好奇詢問，「現在不用鋼管漏了？」老老闆無奈表示，鋼管運轉需要電，現在一天只賣20杯，只賺800元，連電費都付不起。因為房子是自己的，才有辦法繼續站在這，再賣個幾杯，「我開店50年，今年已經90歲了，我報到就沒有了，就打烊了！」 

延伸閱讀
花蓮倒店潮2／簽短約好漲租？花蓮房東半數住台北　觀光蕭條租金不降反漲
獨家／粿粿落腳《全明星》好友胡釋安同棟住所　王子四月慶生會仍見席惟倫身影
原始連結

關鍵字：周刊王花蓮房產雲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

中工再轟寶佳「動機可議」　質疑「20億買股資金哪來？」

中工（2515）公告以12億元賣掉1戶「陶朱隱園」，之後股價大漲。今（3日）中工指，寶佳集團成員以禿鷹掠奪方式短時間內大量取得本公司股權。稍晚中工又再發一次聲明，對寶佳提出更強烈的質疑。

2小時前

北市信義都更！緊鄰101、大巨蛋　

國家住都中心日前宣布第四波公辦都更案「信義雅祥」公開招商，該案基地交通和生活機能相當便利，鄰近信義商圈、台北101等重要地標，總面積約928坪，如有意願參與請在明（2026）年1月22日前完成申請。

2小時前

北外環四期環評遭抗議！市府按計畫推工期　3區房價先發酵

台南都會區北外環道路第四期工程日前召開二次公聽會，卻有市民質疑環評不實，要求停工。對此，工務局強調，環境影響說明書之空氣品質監測位置，是依距離北外環四期工程300公尺以內敏感受體進行調查，依照環評執行，未來於施工及營運期間，均將依核定之環說書辦理環境監測，確保在地人居住品質。

3小時前

買墳場旁的公寓被笑「瘋了」　男10年後笑了：後悔只買2間！

馬來西亞房地產投資專家法依祖（Faizul）透過社群媒體發文分享投資故事，就在十多年前，他購入一間面向墳場、緊鄰廉價組屋的服務式公寓，「當年很多人第一反應都說我瘋了，現在我後悔只買了2間！」

4小時前

中國房市銷售下滑、房價連跌3年　財經媒體：市場陷入惡性循環

根據最新統計資料顯示，中國房地產市場仍陷低迷，不僅開發投資減少，商品房的銷售面積與金額也同步下滑，跌幅均創下近年新高。業界分析指出，房地產調整態勢短期內恐難逆轉。

4小時前

高低坐向現價差　梧棲新案單價下探21萬

海線房價紊亂，近期梧棲區新案「協勝港心」首波揭露7筆實登，其中一戶2樓38.25坪物件，拆算單價僅21.43萬元，引起討論，不過內行指出，該戶位於2樓又是大坪數4房物件，高低價差加上建商讓利，才會出現低價價差策略。

4小時前

存400萬想自己買房　「男友開口1提議」她猶豫了！全場勸退

一名女網友表示，存款達400萬元、年薪也有百萬，希望能買下屬於自己的房子。男友名下有一間由家人贊助購買的三房，但離她的工作地點遠，因此不打算搬過去住，目前考慮賣掉男友名下的房，兩人一起合買一間，但又擔心房子共同持有，未來會衍伸更多的問題，在愛情跟現實上無法抉擇。

5小時前

新青安買1900萬房！年收近100萬夫妻不敢生孩　出遊照全沒了

2023年政府推出新青安政策後，不少年輕人為成為「有殼一族」，於是下手買房，但由於台灣薪資普遍較低，普通上班族若買了房子，每月的貸款壓力可能讓人不敢亂花錢。就有一名網友分享表示，他的一對朋友夫妻年收入還不到100萬，在桃園青埔用新青安貸款買房後，夫妻倆的出遊照就全部消失了，如今更連生孩子的念頭都打消，只想趕快把房貸還完。

5小時前

10月移轉棟數止跌反增5.7%　全年面26萬棟保衛戰

六都10月買賣移轉棟數出爐，共計16989棟，月增5.7%、年減13.5%。信義房屋專家表示，股市衝上2.8萬點，對於房市氛圍雖偏向正面，這幾個月交易沒有再持續破底下探，房市有機會開始進入盤整期，全年打26萬棟保衛戰。

5小時前

同預算坪數！全場最愛「這種兩房格局」：兩衛真的是人生大事

房產專家何世昌日前在粉專「房產知識Buffet+」拋出一題民調，讓網友在相同預算、坪數下，選擇五種不同的兩房規劃。選項包含「2+1房1衛」、「2房2衛開放廚房」、「2房1衛有隔間廚房」等。不少人直呼「2衛浴必須」，話題引發討論。

5小時前

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼「秘密基地」賣掉了！　買..

花蓮倒店潮！　「鋼管紅茶」一天..

單元二新豪宅完工即轉手　屋主賺..

建案配「地上型停車場」　過來人..

寶佳趁亂「禿鷹掠奪」持股逾1成..

預售屋「僅賣3成」他憂建商自管..

神仙也落難　「守護地方47年」..

新青安買1900萬房！年收近1..

花蓮倒店潮！　半數房東住台北

「大家哇哇叫！」　花蓮民宿停歇..

ETtoday房產雲

最新新聞more

中工再轟寶佳「動機可議」　質疑..

北市信義都更！緊鄰101、大巨..

北外環四期環評遭抗議！市府按計..

買墳場旁公寓被笑瘋了　男：後悔..

中國房市3年連跌！市場陷入惡性..

高低坐向現價差　梧棲新案單價下..

存400萬想自己買房「男友提1..

新青安買1900萬房！年收近1..

10月移轉棟數止跌反增5.7%..

同預算坪數！全場最愛這種「兩房..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366