ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

花蓮倒店潮！　半數房東住台北

花蓮中山路短短200公尺，就有10家店面招租中。而圖中紅色建築原本是日藥本舖，退租後換成石二鍋承接，9月新開幕。（圖／林榮芳攝）

▲花蓮中山路短短200公尺，就有10家店面招租中。而圖中紅色建築原本是日藥本舖，退租後換成石二鍋承接，9月新開幕。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

近兩年花蓮天災不斷，加上國外旅遊盛行，國旅市場走下坡，花蓮精華地段傳出「倒店潮」。CTWANT記者實地走訪花蓮，中山路、公正街一帶，待租店鋪就高達近20家。一名花蓮居民透露，花蓮房東習慣簽3年短約，但卻沒有因為觀光蕭條而降租，店租一直漲，店家就一直倒。而據他所知，有半數房東都住台北，人並不在花蓮，不了解現在花蓮商圈有多慘。

一名花蓮人10月3日在臉書上分享，位於花蓮市中山路上的CAMA CAFE，今天最後一天營業，「因為房東要漲房租，老闆索性關店不營業，這家咖啡店撐過疫情卻撐不過房租漲價，如果繼續營業就能常常在市場喝到好喝的咖啡，可惜啊！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

記者實地走訪花蓮金三角商圈，發現不只CAMA CAFE歇業，近年出走的還有迷克夏、源士林粥品及多家服飾店，前後約有將近20間歇業掛上「租」廣告板；不過有人出就有人進，原本歇業的日藥本舖，原址則換上了石二鍋，9月12日新開幕。

一位花蓮居民就告訴CTWANT記者，花蓮除了公營單位，沒什麼中大型企業進駐，絕大多數民眾都是小型自營商、創業者，對於租賃店鋪的需求很高，但是花蓮房東簽合約多是3年一簽，3年到了又會再調漲房租，現在遊客變少，無法負擔高額租金，所以店鋪一家家歇業。

該居民也抱怨，從倒店的店家就可發現，不只是做觀光客生意的做不下去，就連做在地居民餐飲的也受到影響，但是精華地段房東約有6成都住在台北，恐怕不知道花蓮市區現在有多慘。

中山路上的CAMA CAFÉ，則是於10月3日歇業。民眾臉書透露，因為房東漲租，老闆因此選擇關店退租。（圖／林榮芳攝）

▲中山路上的CAMA CAFÉ，則是於10月3日歇業。民眾臉書透露，因為房東漲租，老闆因此選擇關店退租。（圖／CTWANT提供）

根據實價登錄統計近5年花蓮市區租金行情變化，2021年每坪租金還落在860元，2022年一下子躍漲至1,144元，漲幅高達33%；2022年底國境解封，2023年回檔每坪來到926元，下跌19%；但2024年及2025年至9月上旬，國旅市場不見起色，每坪租金行情仍站上1,000元，漲幅分別在5~8%。

不過由於花蓮租賃案有登錄的不多，全年只有15~30筆而已，數據僅供參考。

台灣房屋花蓮東耀店店長馬國浩就解釋，花蓮房東習慣自己招租，不透過房仲，自然會上網登錄租賃的就少。尤其是前幾年花蓮觀光不錯時，租賃市場也跟著熱絡，房東底氣足，以前都是自己招租，只有近1年來，真的招不到租客，有些才會委託房仲幫忙。

至於漲租一事，他緩頰，不只花蓮，這幾年各縣市租金都有微幅調漲，再加上去年地震後，不少店面震損、拆除改建，讓店面供給減少，供需產生變化。依他觀察，花蓮租金漲幅每年大概2~3%，甚至有5%，目前花蓮市區租金每坪落在1,000~2,000元。但他也表示，現在租金雖然高、表面上不會降，但真的有意願還是可以談。

台灣房屋花蓮東耀店店長馬國浩分析，雖然目前花蓮觀光較為蕭條，但黃金地段，屋主還是相當惜售，看到的都是掛租、招租居多。（圖／林榮芳攝）

▲台灣房屋花蓮東耀店店長馬國浩分析，雖然目前花蓮觀光較為蕭條，但黃金地段，屋主還是相當惜售，看到的都是掛租、招租居多。（圖／CTWANT提供）

至於花蓮房東不打長約，馬國浩則表示，這些房東大多年紀較長，租賃的概念也比較傳統，認為這樣好調整租金，也好隨時轉售給想做生意的人。

花蓮縣租賃住宅服務公會理事長柯嘉忠則認為，以在地人的消費和營業額來說，花蓮店面租金確實不是很便宜，好一點店面都要3、4萬元起跳。他甚至聽過有屋主採一年一約，每年都要漲租金，看店家生意好，有一次漲5000~8000元的。

不過他也遇過地震後願意降租的，他說，該房客原以31,500元承租店面，地震後跟屋主協商，降了1萬元，但到了今年還是收掉，「遊客少，靠在地人消費有限，降租仍是撐不下去。」

據他觀察，伴手禮類的店舖收最多，從陸客不來後，一路到0206、0403花蓮地震，收掉不少間，當然也有大品牌繼續拓點，小品牌則受不了租金壓力關門。

對於坊間傳聞「精華地段的房東有一半都住在台北」的說法，依馬國浩觀察認為相當有可能。他解釋，會在這一帶持有土地的地主，過去生活條件肯定是相當不錯，自然在培養下一代時，也都會送到外縣市甚至國外發展，在外地工作事業有成，就將花蓮的年邁父母接到台北去住，花蓮不動產就收租金。

延伸閱讀
花蓮倒店潮3／旺季不旺！暑假住房率僅4成　花蓮民宿停、歇業逾200家
獨家／粿粿落腳《全明星》好友胡釋安同棟住所　王子四月慶生會仍見席惟倫身影
原始連結

關鍵字：周刊王花蓮房產雲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

中工再轟寶佳「動機可議」　質疑「20億買股資金哪來？」

中工（2515）公告以12億元賣掉1戶「陶朱隱園」，之後股價大漲。今（3日）中工指，寶佳集團成員以禿鷹掠奪方式短時間內大量取得本公司股權。稍晚中工又再發一次聲明，對寶佳提出更強烈的質疑。

2小時前

北市信義都更！緊鄰101、大巨蛋　

國家住都中心日前宣布第四波公辦都更案「信義雅祥」公開招商，該案基地交通和生活機能相當便利，鄰近信義商圈、台北101等重要地標，總面積約928坪，如有意願參與請在明（2026）年1月22日前完成申請。

2小時前

北外環四期環評遭抗議！市府按計畫推工期　3區房價先發酵

台南都會區北外環道路第四期工程日前召開二次公聽會，卻有市民質疑環評不實，要求停工。對此，工務局強調，環境影響說明書之空氣品質監測位置，是依距離北外環四期工程300公尺以內敏感受體進行調查，依照環評執行，未來於施工及營運期間，均將依核定之環說書辦理環境監測，確保在地人居住品質。

3小時前

買墳場旁的公寓被笑「瘋了」　男10年後笑了：後悔只買2間！

馬來西亞房地產投資專家法依祖（Faizul）透過社群媒體發文分享投資故事，就在十多年前，他購入一間面向墳場、緊鄰廉價組屋的服務式公寓，「當年很多人第一反應都說我瘋了，現在我後悔只買了2間！」

4小時前

中國房市銷售下滑、房價連跌3年　財經媒體：市場陷入惡性循環

根據最新統計資料顯示，中國房地產市場仍陷低迷，不僅開發投資減少，商品房的銷售面積與金額也同步下滑，跌幅均創下近年新高。業界分析指出，房地產調整態勢短期內恐難逆轉。

4小時前

高低坐向現價差　梧棲新案單價下探21萬

海線房價紊亂，近期梧棲區新案「協勝港心」首波揭露7筆實登，其中一戶2樓38.25坪物件，拆算單價僅21.43萬元，引起討論，不過內行指出，該戶位於2樓又是大坪數4房物件，高低價差加上建商讓利，才會出現低價價差策略。

4小時前

存400萬想自己買房　「男友開口1提議」她猶豫了！全場勸退

一名女網友表示，存款達400萬元、年薪也有百萬，希望能買下屬於自己的房子。男友名下有一間由家人贊助購買的三房，但離她的工作地點遠，因此不打算搬過去住，目前考慮賣掉男友名下的房，兩人一起合買一間，但又擔心房子共同持有，未來會衍伸更多的問題，在愛情跟現實上無法抉擇。

5小時前

新青安買1900萬房！年收近100萬夫妻不敢生孩　出遊照全沒了

2023年政府推出新青安政策後，不少年輕人為成為「有殼一族」，於是下手買房，但由於台灣薪資普遍較低，普通上班族若買了房子，每月的貸款壓力可能讓人不敢亂花錢。就有一名網友分享表示，他的一對朋友夫妻年收入還不到100萬，在桃園青埔用新青安貸款買房後，夫妻倆的出遊照就全部消失了，如今更連生孩子的念頭都打消，只想趕快把房貸還完。

5小時前

10月移轉棟數止跌反增5.7%　全年面26萬棟保衛戰

六都10月買賣移轉棟數出爐，共計16989棟，月增5.7%、年減13.5%。信義房屋專家表示，股市衝上2.8萬點，對於房市氛圍雖偏向正面，這幾個月交易沒有再持續破底下探，房市有機會開始進入盤整期，全年打26萬棟保衛戰。

5小時前

同預算坪數！全場最愛「這種兩房格局」：兩衛真的是人生大事

房產專家何世昌日前在粉專「房產知識Buffet+」拋出一題民調，讓網友在相同預算、坪數下，選擇五種不同的兩房規劃。選項包含「2+1房1衛」、「2房2衛開放廚房」、「2房1衛有隔間廚房」等。不少人直呼「2衛浴必須」，話題引發討論。

5小時前

金音獎／LÜCY扯壞衣服慌喊「露點了」　匆忙上台…HUSH幽默救援

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼「秘密基地」賣掉了！　買..

花蓮倒店潮！　「鋼管紅茶」一天..

單元二新豪宅完工即轉手　屋主賺..

建案配「地上型停車場」　過來人..

寶佳趁亂「禿鷹掠奪」持股逾1成..

預售屋「僅賣3成」他憂建商自管..

神仙也落難　「守護地方47年」..

新青安買1900萬房！年收近1..

花蓮倒店潮！　半數房東住台北

「大家哇哇叫！」　花蓮民宿停歇..

ETtoday房產雲

最新新聞more

中工再轟寶佳「動機可議」　質疑..

北市信義都更！緊鄰101、大巨..

北外環四期環評遭抗議！市府按計..

買墳場旁公寓被笑瘋了　男：後悔..

中國房市3年連跌！市場陷入惡性..

高低坐向現價差　梧棲新案單價下..

存400萬想自己買房「男友提1..

新青安買1900萬房！年收近1..

10月移轉棟數止跌反增5.7%..

同預算坪數！全場最愛這種「兩房..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366