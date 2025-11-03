花蓮倒店潮！　半數房東住台北

▲花蓮中山路短短200公尺，就有10家店面招租中。而圖中紅色建築原本是日藥本舖，退租後換成石二鍋承接，9月新開幕。（圖／CTWANT提供）

近兩年花蓮天災不斷，加上國外旅遊盛行，國旅市場走下坡，花蓮精華地段傳出「倒店潮」。CTWANT記者實地走訪花蓮，中山路、公正街一帶，待租店鋪就高達近20家。一名花蓮居民透露，花蓮房東習慣簽3年短約，但卻沒有因為觀光蕭條而降租，店租一直漲，店家就一直倒。而據他所知，有半數房東都住台北，人並不在花蓮，不了解現在花蓮商圈有多慘。

一名花蓮人10月3日在臉書上分享，位於花蓮市中山路上的CAMA CAFE，今天最後一天營業，「因為房東要漲房租，老闆索性關店不營業，這家咖啡店撐過疫情卻撐不過房租漲價，如果繼續營業就能常常在市場喝到好喝的咖啡，可惜啊！」

記者實地走訪花蓮金三角商圈，發現不只CAMA CAFE歇業，近年出走的還有迷克夏、源士林粥品及多家服飾店，前後約有將近20間歇業掛上「租」廣告板；不過有人出就有人進，原本歇業的日藥本舖，原址則換上了石二鍋，9月12日新開幕。

一位花蓮居民就告訴CTWANT記者，花蓮除了公營單位，沒什麼中大型企業進駐，絕大多數民眾都是小型自營商、創業者，對於租賃店鋪的需求很高，但是花蓮房東簽合約多是3年一簽，3年到了又會再調漲房租，現在遊客變少，無法負擔高額租金，所以店鋪一家家歇業。

該居民也抱怨，從倒店的店家就可發現，不只是做觀光客生意的做不下去，就連做在地居民餐飲的也受到影響，但是精華地段房東約有6成都住在台北，恐怕不知道花蓮市區現在有多慘。

▲中山路上的CAMA CAFÉ，則是於10月3日歇業。民眾臉書透露，因為房東漲租，老闆因此選擇關店退租。（圖／CTWANT提供）

根據實價登錄統計近5年花蓮市區租金行情變化，2021年每坪租金還落在860元，2022年一下子躍漲至1,144元，漲幅高達33%；2022年底國境解封，2023年回檔每坪來到926元，下跌19%；但2024年及2025年至9月上旬，國旅市場不見起色，每坪租金行情仍站上1,000元，漲幅分別在5~8%。

不過由於花蓮租賃案有登錄的不多，全年只有15~30筆而已，數據僅供參考。

台灣房屋花蓮東耀店店長馬國浩就解釋，花蓮房東習慣自己招租，不透過房仲，自然會上網登錄租賃的就少。尤其是前幾年花蓮觀光不錯時，租賃市場也跟著熱絡，房東底氣足，以前都是自己招租，只有近1年來，真的招不到租客，有些才會委託房仲幫忙。

至於漲租一事，他緩頰，不只花蓮，這幾年各縣市租金都有微幅調漲，再加上去年地震後，不少店面震損、拆除改建，讓店面供給減少，供需產生變化。依他觀察，花蓮租金漲幅每年大概2~3%，甚至有5%，目前花蓮市區租金每坪落在1,000~2,000元。但他也表示，現在租金雖然高、表面上不會降，但真的有意願還是可以談。

▲台灣房屋花蓮東耀店店長馬國浩分析，雖然目前花蓮觀光較為蕭條，但黃金地段，屋主還是相當惜售，看到的都是掛租、招租居多。（圖／CTWANT提供）

至於花蓮房東不打長約，馬國浩則表示，這些房東大多年紀較長，租賃的概念也比較傳統，認為這樣好調整租金，也好隨時轉售給想做生意的人。

花蓮縣租賃住宅服務公會理事長柯嘉忠則認為，以在地人的消費和營業額來說，花蓮店面租金確實不是很便宜，好一點店面都要3、4萬元起跳。他甚至聽過有屋主採一年一約，每年都要漲租金，看店家生意好，有一次漲5000~8000元的。

不過他也遇過地震後願意降租的，他說，該房客原以31,500元承租店面，地震後跟屋主協商，降了1萬元，但到了今年還是收掉，「遊客少，靠在地人消費有限，降租仍是撐不下去。」

據他觀察，伴手禮類的店舖收最多，從陸客不來後，一路到0206、0403花蓮地震，收掉不少間，當然也有大品牌繼續拓點，小品牌則受不了租金壓力關門。

對於坊間傳聞「精華地段的房東有一半都住在台北」的說法，依馬國浩觀察認為相當有可能。他解釋，會在這一帶持有土地的地主，過去生活條件肯定是相當不錯，自然在培養下一代時，也都會送到外縣市甚至國外發展，在外地工作事業有成，就將花蓮的年邁父母接到台北去住，花蓮不動產就收租金。

