217名「都更推動師」誕生！　預計年底再開放招生



▲桃園住都中心完成114年度「都市更新推動師」培訓課程。（圖／翻攝自桃園市住宅及都市更新中心）



記者陳香菱／綜合報導

桃園市住宅及都市更新中心10月底圓滿完成114年度「都市更新推動師」培訓課程，順利培訓出217名合格且優秀的都市更新推動師，為桃園都市更新注入新動能。住都中心執行長邱英哲也透露，115年度課程預計於年底開放招生，歡迎各界有興趣的人士參加。



住都中心指出，桃園市政府致力推動都市更新，期望透過結合民間專業力量，促進老舊市區再生，打造安全、耐震、綠色的宜居城市，邁向永續發展目標。

課程分為六期，每期進行50小時的系統化專業訓練，全面提升學員在都市更新領域的知識與實務操作能力，期待這批新出爐的推動師成為民間推動都市更新的重要力量。本次課程吸引了22歲至65歲不同世代的學員參訓，學員包括建築師、律師、地政士、不動產開發業者、房仲人員，甚至是相關科系的教授和學生。

住都中心表示，都市更新是一門結合多領域專業知識的複雜課題，非一般人能無師自通。為此，中心特別邀請具多年實務經驗的專業講師授課，課程內容涵蓋都市更新法令、容積獎勵、權利變換機制、估價概論、更新會運作、稅務實務及模擬實作等多元主題。透過跨領域交流與分組討論，協助學員建立完整的都市更新知識體系與操作能力。

邱英哲說明，近兩年來，隨著市府舊城再生計畫的推動及住都中心的成立，舊市區的都市更新整合案件顯著增加，都更推動師的培訓將有效協助社區整合意願、輔導自主更新，並讓更多民眾可以認識對都更程序和法規，以加速老舊社區再生。

邱英哲也進一步透露，目前已著手籌備115年度課程，預計於年底開放招生，歡迎對桃園都市更新有興趣的從業人員及市民朋友持續關注桃園住都中心官網。