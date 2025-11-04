ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房市冰封期將解凍！　李同榮指3轉折點：抄底訊號浮現

▲▼ 看屋 。（圖／記者項瀚攝）

▲房市趨勢專家李同榮直言，全台交易量最谷底的時期即將過去，預告買氣將觸底回升。（圖／記者項瀚攝）

房產中心／台北報導

房市急凍！六都10月建物買賣移轉棟樹總量約1萬7千棟，創下2018年以來同期最低點。累計前10月的減幅更飆高至26.63%，跌幅創下歷年新高。面對這項驚人數據，房市趨勢專家李同榮直言，全台交易量最谷底的時期即將過去，預測未來半年，市場將呈現「價格跌幅擴大、交易量緩步遞增」的新格局，預告買氣將觸底回升。

李同榮點出，高雄與台南全年交易量縮水幅度皆超過32%最為慘烈，桃園市則以17.94%的減幅表現相對抗跌。但量能回溫有3大關鍵。

▲▼吉家網提供。（圖／業者提供）

▲1991~2025年全台成屋交易量每況愈下。（圖／業者提供）

一是賣方氣弱：市場凍結迫使屋主姿態放軟，如同上波下跌週期般，為求順利脫手必須大幅讓利，透過犧牲價格來換取成交量。

二是房市降溫：隨著房市明顯退燒，金融機關對不動產放款集中度趨緩，政府緊縮政策有機會局部放寬，尤其是若房貸限制能針對換屋族群放寬，將有助於交易量回升。

三是多殺多浮現：過去高價進場的投資客，在房價下修壓力下，恐引發「多殺多」的逃命拋售潮，這反而會刺激觀望已久的剛性買盤信心轉強，搭配股市帶動的游資，趁機進場抄底，促使成交量逐漸增長。

李同榮強調，「最壞時期將過」指的是交易量回升，並非「價格即將上漲」。房價下修的陰影，仍會持續籠罩2026年上半年，預計價格跌幅將擴大，直到第四季才有機會止穩。屆時，桃園與台中在交易量上表現較佳，而台北市則最為抗跌。

【冷血至極】台中變態房客燒死母女！「邊脫手套」淡定離去

