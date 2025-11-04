逢甲租金貴鬧撤場潮　李千娜火鍋逆風插旗

記者陳筱惠／台中報導

逢甲商圈近期爆出不少房東調整租金，讓包含餐飲業、美髮業者相繼掛布條抗議高租金憤而退出，重創逢甲，不過由藝人李千娜投資的火鍋店「丹閎鍋」卻逆勢挺進逢甲。

▲在地認為逢甲現場人潮目前以東南亞與背包客為主，新型態旅客但消費力道不比以往。（圖／記者陳筱惠攝）

經查，目前位於逢甲商圈、逢甲路上正在整修的店面，將由藝人李千娜與家人投資的火鍋店「丹閎鍋」挺進，該店前身也同樣是知名連鎖鍋物店，而對面也是知名連鎖體系「築間鍋物」，堪稱火鍋戰場。

▲由藝人李千娜投資的火鍋店「丹閎鍋」卻逆勢挺進逢甲。（圖／記者陳筱惠攝）

不過上月逢甲爆出店家受到調整租金而撤出的新聞，反映出逢甲高租金的問題遲遲未解，在逢甲商圈開店的Ｅ先生也相當有感，他說：「近年逢甲商圈雖仍是『一線指標夜市』，人潮卻不如以往榮景。尤其是平日明顯冷清，店租卻高得嚇人，房東又不願降租，導致許多店家退場，娃娃機取而代之。」

目前商圈主段一線店面整棟月租仍高達12萬元，後段約8萬元，但其實空租率與租金一樣，居高不下。21世紀不動產資深經理沈政興說：「以丹閎鍋進駐的該物件為1、2樓合計約32坪的店面，並非主商圈位置，但一旁就是停車場，單坪租金約2000元出頭。預估月租金約6至8萬元。」

▲上月逢甲爆出店家受到調整租金而撤出的新聞，反映出逢甲高租金的問題遲遲未解。（圖／記者陳筱惠攝）

而以鍋物來說，逢甲商圈鍋類本來就是白熱化戰場，但Ｅ先生說：「以餐廳類型、聚餐類型的店家，除非是名店，不然坦白說大家不會特別跑來逢甲找餐廳吃飯，近期在整體環境景氣緩和下，平日確實人潮減少。」

對比之下，沈政興說：「另一頭的一中商圈『剛性消費』較強，尤其疫情後陸客未回流，逢甲現場人潮目前以東南亞與背包客為主，新型態旅客但消費力道不比以往，商圈改變後，隨著逢甲租金與人潮此消彼長，未來商圈能否重回榮景，仍有待觀察。」

