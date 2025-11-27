ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

高雄中央公園新案熱銷　資金目光南移！串連亞灣成黃金軸線

▲▼ 高雄中央公園 。（圖／業務提供）

▲中央公園生活圈周邊大型預售案3個月內揭露415戶成交，成績亮眼，展現市中心住宅價值穩固，購屋需求依然強勁。（圖／資料照片）

記者項瀚／高雄報導

全台房市在政策調控下普遍降溫，高雄蛋黃區住宅市場卻逆勢上揚。據內政部實價登錄資料顯示，中央公園生活圈周邊大型預售案3個月內揭露415戶成交，成績亮眼，展現市中心住宅價值穩固，購屋需求依然強勁。

記者實地走訪發現，該案座落於中山、民生路黃金地段，距捷運出口僅數步之遙，緊鄰萬坪中央公園，與高雄火車站僅一站距離，兼具交通便利與綠意景觀，成為自住與置產族群青睞焦點。據了解，此案為興富發集團「中山鉑悅」，近期在高雄房市掀起熱議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／業者提供）

▲興富發集團「中山鉑悅」，近期在高雄房市掀起熱議。（圖／資料照片）

中央公園個案熱銷不僅穩定市場信心，也讓資金目光持續南移。根據高雄都市發展趨勢觀察，城市重心正由傳統商業區向港灣延伸。高鐵南延與三鐵共構計畫拍板定案，高雄車站、中央公園至亞洲新灣區逐步串連成「黃金發展軸線」，不僅鞏固市中心優勢，更推升亞灣成為高雄城市新核心，房市熱度延伸效應明顯。

隨著中央與市府政策同步推進，高雄市府積極推動「亞灣2.0計畫」，智慧產業與數位金融聚落正快速成形。根據《遠見雜誌》報導，亞灣核心「九平方公里黃金地段」釋放出強勁政策與資金紅利，「亞洲資產管理中心高雄專區」已吸引多家國內外金融機構進駐，預期將帶動南台灣產業、人口與資本高度集中。

此外，高雄展覽館、市立圖書館總館、輕軌、流行音樂中心與港埠旅運中心等五大建設全數到位，亞灣可望成為高雄新經濟引擎與房市價值支點。

▲▼ 高雄專區 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「亞洲資產管理中心高雄專區」已吸引多家國內外金融機構進駐，預期將帶動南台灣產業、人口與資本高度集中。（圖／資料照片）

永慶不動產高雄亞灣中華店長江炳賞指出，亞灣買盤結構愈發多元，北台灣客層比例明顯上升，從退休族到置產族群皆持續進場。他表示：「高雄不再是過去的高雄，亞洲新灣區正成為能代表台灣走向國際舞台的城市，兼具發展潛力與海景優勢，吸引力極強。」

亞灣新案供給量稀少，早期多以大坪數豪宅為主，2～3房產品更顯珍稀，目前中古屋成交已站上5字頭，未來特貿三區域陸續有一線建商進駐，加上興富發集團於五福與英雄路推出的首排景觀新案，成交價應能站穩6字頭，亞灣房市前景持續受到市場高度關注。

▲▼ 高雄亞灣區 。（圖／業者提供）

▲亞灣新案供給量稀少，早期多以大坪數豪宅為主，2～3房產品更顯珍稀。（圖／資料照片）

關鍵字：高雄亞洲新灣亞洲新灣區亞灣興富發中山鉑悦

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

一場大火燒出疑問：台灣都用金屬了「香港為何仍離不開竹製鷹架」？

香港新界大埔區宏福苑於 2025 年 11 月 26 日發生大規模火警，火勢延燒超過 17 小時，造成至少 44 人罹難、58 人受傷，另有 279 人失聯。一名消防員在救援過程中殉職。火警於下午 3 時左右迅速升級，從三級一路提升至四級、五級，現場不時傳出爆炸聲，濃煙與烈焰波及多棟建築。消防處共動員約 760 名人員及 128 輛消防車，進行滅火與大規模疏散。

39分鐘前

愛山林、宏匯三度聯手　2000億「全台最大捷運聯開案」簽約

全台最大捷運開發案「十四張聯開案」於今（27日）簽約，將興建8棟39~51層建築，預計2年後拿建照，全案總銷高達2千億元，其中7成規劃住宅，預估將有5~6千戶量體。今日愛山林董座祝文宇、宏匯董座許崑泰都出席，並於會後接受採訪。

1小時前

繼承公寓害她失去首購資格？　在地：被嚇到只看不敢買

27歲的上班族林小姐最近看房看到心慌慌，她透露，因為阿公過世後留下老公寓，由她與兄弟姊妹共同繼承，雖然每人只有一點持分，但名下「已有房產」，讓她十分擔心之後買房貸款更困難，也不能申請新青安貸款，只敢看屋不敢買屋。專家表示，3條件可鬆綁免擔心。

2小時前

仁武驚現「1688萬豬血湯」廣告　原PO喊：漱1口要賣腎

有網友在臉書粉專貼出一幅巨大的「1688萬豬血湯」廣告照，並笑稱：「別說一碗，連漱一小口都得賣腎。」誇張數字瞬間吸引大批網友朝聖，還有人笑說這是「全台最貴豬血湯」。眼尖網友仔細一看才發現，原來是剛好豬血湯招牌，擋到建案案名。

3小時前

台中市「文華高中站」捷運宅　最後3戶11/27-12/26公開標售

台中市首座捷運宅「文華高中站」(G8站)，鄰近七期、水湳雙特區核心，坐擁交通、生活機能佳、就學便利等優勢，前二批共23 戶，112年11月首次公開標售14戶即全數標脫，第二批9戶亦於113年5月8日完成標售。

4小時前

AI浪潮點火台中！七期微型商辦崛起　「市政壹號廣場」卡核心

隨著AI產業持續擴張，商辦升級風潮迅速蔓延到台中，而講究企業門面的新商辦空間，逐漸成為主流，尤其又以小坪數、高機能的「微型商辦」最受市場青睞。

4小時前

高雄中央公園新案熱銷　資金目光南移！串連亞灣成黃金軸線

全台房市在政策調控下普遍降溫，高雄蛋黃區住宅市場卻逆勢上揚。據內政部實價登錄資料顯示，中央公園生活圈周邊大型預售案3個月內揭露415戶成交，成績亮眼，展現市中心住宅價值穩固，購屋需求依然強勁。

4小時前

買房反悔「10萬定金被沒收」！基隆女竟告老闆求償：公司害的

基隆市一名黃姓女子日前在其任職的公司附近向建商購屋，並支付定金10萬元，後卻因公司屢次傳出爆炸事件，黃女基於安全考量而離職，並因此打消買房念頭，定金也遭建商沒收。黃女認為是公司造成損失，因此提告求償10萬元。基隆地院法官審理後，駁回黃女請求。可上訴。

18小時前

北市「電梯補助」最高300萬　25件先用「分期領補助款」

台北市仍有許多老公寓沒有電梯，讓不少居住在無電梯公寓的民眾在日常生活上有部分不便，台北市政府近日也升級電梯補助政策，新增分期領款制度，申請者無須先自行負擔全額費用，最多可以先領50％工程補助款，降低家庭的財務壓力。

19小時前

國建前3季獲利年增127%　信心喊話：房價已在底部

國泰建設（2501）今（26日）舉行法說會，該公司前3季財報亮眼，獲利成長1.3倍。資深副總林清樑會後接受訪問，他表示，房價取決於資金水位、經濟成長2大因素，直言「現在房價已在底部，明年找不到跌價的理由。」

19小時前

「Labubu⮕Katybubu」 凱蒂佩芮尖叫丟掉XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「中友不蓋了？」傳言再起　官方..

「依偎」鄰棟26年！　信義路大..

賣房錢丟股市「月領45K利息」..

一場大火燒出疑問：香港為何仍離..

日本退房「台灣人1好習慣」 網..

37萬肖想翻轉2.2億土地！　..

全網罵爆卻搶買？　揭開寶佳「漏..

租賃條例擬修：租期3年、惡租客..

「3皇3家」黯然搬離30年起家..

又見橋頭勇士　頂樓戶飆到49萬..

ETtoday房產雲

最新新聞more

一場大火燒出疑問：香港為何仍離..

愛山林、宏匯三度聯手　2000..

繼承公寓害她失去首購資格？　在..

仁武驚現「1688萬豬血湯」廣..

台中市「文華高中站」捷運宅　最..

七期微型商辦崛起　市政壹號廣場..

高雄中央公園新案熱銷　資金目光..

買房反悔10萬定金被沒收！基隆..

北市電梯補助最高300萬　25..

國建前3季獲利年增127%　信..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366