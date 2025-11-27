高雄中央公園新案熱銷　資金目光南移！串連亞灣成黃金軸線

▲中央公園生活圈周邊大型預售案3個月內揭露415戶成交，成績亮眼，展現市中心住宅價值穩固，購屋需求依然強勁。（圖／資料照片）

記者項瀚／高雄報導

全台房市在政策調控下普遍降溫，高雄蛋黃區住宅市場卻逆勢上揚。據內政部實價登錄資料顯示，中央公園生活圈周邊大型預售案3個月內揭露415戶成交，成績亮眼，展現市中心住宅價值穩固，購屋需求依然強勁。

記者實地走訪發現，該案座落於中山、民生路黃金地段，距捷運出口僅數步之遙，緊鄰萬坪中央公園，與高雄火車站僅一站距離，兼具交通便利與綠意景觀，成為自住與置產族群青睞焦點。據了解，此案為興富發集團「中山鉑悅」，近期在高雄房市掀起熱議。

中央公園個案熱銷不僅穩定市場信心，也讓資金目光持續南移。根據高雄都市發展趨勢觀察，城市重心正由傳統商業區向港灣延伸。高鐵南延與三鐵共構計畫拍板定案，高雄車站、中央公園至亞洲新灣區逐步串連成「黃金發展軸線」，不僅鞏固市中心優勢，更推升亞灣成為高雄城市新核心，房市熱度延伸效應明顯。

隨著中央與市府政策同步推進，高雄市府積極推動「亞灣2.0計畫」，智慧產業與數位金融聚落正快速成形。根據《遠見雜誌》報導，亞灣核心「九平方公里黃金地段」釋放出強勁政策與資金紅利，「亞洲資產管理中心高雄專區」已吸引多家國內外金融機構進駐，預期將帶動南台灣產業、人口與資本高度集中。

此外，高雄展覽館、市立圖書館總館、輕軌、流行音樂中心與港埠旅運中心等五大建設全數到位，亞灣可望成為高雄新經濟引擎與房市價值支點。

永慶不動產高雄亞灣中華店長江炳賞指出，亞灣買盤結構愈發多元，北台灣客層比例明顯上升，從退休族到置產族群皆持續進場。他表示：「高雄不再是過去的高雄，亞洲新灣區正成為能代表台灣走向國際舞台的城市，兼具發展潛力與海景優勢，吸引力極強。」

亞灣新案供給量稀少，早期多以大坪數豪宅為主，2～3房產品更顯珍稀，目前中古屋成交已站上5字頭，未來特貿三區域陸續有一線建商進駐，加上興富發集團於五福與英雄路推出的首排景觀新案，成交價應能站穩6字頭，亞灣房市前景持續受到市場高度關注。

