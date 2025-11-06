台南233億小巨蛋孵化中　周邊新建案單價進逼5字頭

▲台南市政府推動「運動藝文休閒園區BOT案」(台南小巨蛋)，基地位於東區南台南站副都心第1期區段徵收區。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
全台瘋巨蛋，各地都喊出有意蓋巨蛋，台南市政府推動「運動藝文休閒園區BOT案」(台南小巨蛋)，基地位於東區南台南站副都心第1期區段徵收區，開發金額達233.75億元。信義房屋專家表示，小巨蛋結合展演、商業與交通節點，補足副都心最後一塊「機能成形」拼圖。
「小巨蛋」先前曾經招商，去年得標的投資人因「財務規畫不可行」而中止契約，但是招商計畫並未取消，今年再度重啟。根據先期規劃書，全區共規劃4棟量體，並採2期開發。第1期位於新都心段第27地號，興建小巨蛋主館，樓地板面積約3.3萬坪，還有E-Venue（Entertainment + Event + Exhibition娛樂、活動、展覽）的複合商業場館，約4.2萬坪等。
第2期則於新都心段第27-1地號，規劃運動服務附屬設施，樓地板面積約3.5萬坪。興建期程設定為5年，第1期預計2031年完工並開始營運，第2期預計2036年完工並開始營運。
▲台南小巨蛋若順利落地推動，可望帶動人口回流與居住需求提升。（圖／記者張雅雲攝）
信義房屋台南民生店協理張榮表示，該區地段位置優勢明顯，除鄰近高鐵、台南機場、台鐵南台南站外，未來還有捷運規劃串聯，南側已陸續吸引不少建商進場布局。
台南市代銷公會榮譽理事長陳雨利表示，該區多為台糖土地，缺乏新建案，根據實價登錄顯示，銷售中如「松丹達麗」、「研森」，成交價最高逼近5字頭。
張榮分析，北側、東側為屋齡30年以上的透天，總價落在1500~2500萬元，由於小巨蛋規劃結合展演、商業與交通節點，被視為補足副都心最後一塊「機能成形」拼圖，區段正式轉蛋黃，若順利落地推動，可望帶動人口回流與居住需求提升，未來反映在房價上。
