雙捷運黃金地段！　「中山民安」都更案招商成功



▲「中山民安公辦都更案」現況圖。（圖／翻攝自臺北市住宅及都市更新中心）



記者陳香菱／綜合報導

臺北市中山區再添都更亮點！由臺北市住宅及都市更新中心主導的「中山民安公辦都市更新案」近日完成招商評選，昇陽建設企業股份有限公司脫穎而出，成為最優申請人。

本案基地緊鄰捷運中山站與雙連站，地處淡水信義線與松山新店線交會的黃金地段，面積達1,458平方公尺（約441坪），地理位置優越，發展潛力備受期待。



▲最優申請人更新後模擬圖。（圖／翻攝自臺北市住宅及都市更新中心）



住都中心表示，本案以「保存老樹、延續歷史」為核心理念，結合民間專業力量，推動市有土地再利用。透過都市更新，基地內的珍貴老樹與歷史記憶將得以保留，展現文化傳承與永續發展的雙重價值，打造一個兼具綠意與回憶的都更典範。

住都中心113年10月起，積極展開招商作業，並主動與地主溝通整合，雖多數地主表達參與意願，但仍希望方案更明確後再行決定。為確保進度不受影響，本中心以市有土地為主要範圍，於114年5月底公告招商，並於11月5日完成綜合評選，順利選出最優申請人。



▲「中山民安公辦都更案」基地位置。（圖／翻攝自臺北市住宅及都市更新中心）



昇陽建設企業股份有限公司開發構想著眼於「人、自然與文化」的共生關係，預計更新後興建1棟16層、地下4層住宅；以本基地預估更新後，可興建樓地板達3,788坪，更新後預計創造44億元以上不動產價值。

住都中心指出，將於簽約後啟動「擴大基地機制」，與出資者共同整合街廓內相鄰私有土地所有權人，若後續成功納入，整體更新範圍可望由原先的1,458平方公尺（約441坪）擴大至1,962平方公尺（約594坪），將有助於提升整體開發效益與公共利益。