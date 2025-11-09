買房不夠錢？全台「雙貸族」破40萬創新高　平均背負740萬債務

▲房貸＋信貸雙重壓力，全台40.4萬人背「雙貸」。（圖／記者董美琪攝）

記者董美琪／綜合報導

住商機構指出，房價長期高漲，使許多購屋族不得不尋求其他資金來源，信貸成為重要補助方式。根據聯徵中心資料，截至今年7月，全台同時有房貸與信貸的「雙貸族」達40.4萬人，刷新歷年同期紀錄。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，疫情後房市進入多頭走勢，但房貸成數仍是購屋痛點，加上生活成本增加，民眾常以信貸補足頭期款、裝潢費及日常支出，雙貸族情況逐漸普遍。

住商機構觀察聯徵中心歷年7月數據發現，2012年至2020年間雙貸族人數維持在28萬至31萬人；疫情後房市上揚，2020年至今雙貸族人數由30.9萬人增加約9.5萬人，今年5月首度突破40萬人，7月更升至40.4萬人。

賴志昶分析，雙貸族增加的原因主要有三：一、房價持續上漲，自備款壓力加大，部分購屋者須依靠信貸補足資金；二、近期股市表現亮眼，不少持屋族以信貸進行投資操作；三、疫情後通膨加劇，部分家庭以信貸維持日常周轉，推升雙貸族規模。

統計顯示，今年7月雙貸族平均房貸為新台幣625.8萬元，信貸則為114.7萬元（共約740.5萬元）。賴志昶指出，與2012年相比，房貸、信貸金額分別增加約1倍、1.2倍，凸顯房價攀升，也反映民眾對彈性資金需求明顯提升。

此外，過去信貸多用於短期周轉，現在卻常用於頭期款與裝潢費，顯示購屋能力與房價差距擴大，且限貸令亦成為消費者購屋障礙。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，下半年全球經濟仍受地緣政治影響，金融市場可能波動，建議雙貸族保留資金彈性，避免短期操作集中或負債比過高，以免遇到市場反轉或個人財務問題時，難以應對。