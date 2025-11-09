ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

買房不夠錢？全台「雙貸族」破40萬創新高　平均背負740萬債務

▲▼台北市,台北鳥瞰,台北市鳥瞰。（圖／記者董美琪攝）

▲房貸＋信貸雙重壓力，全台40.4萬人背「雙貸」。（圖／記者董美琪攝）

記者董美琪／綜合報導

住商機構指出，房價長期高漲，使許多購屋族不得不尋求其他資金來源，信貸成為重要補助方式。根據聯徵中心資料，截至今年7月，全台同時有房貸與信貸的「雙貸族」達40.4萬人，刷新歷年同期紀錄。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，疫情後房市進入多頭走勢，但房貸成數仍是購屋痛點，加上生活成本增加，民眾常以信貸補足頭期款、裝潢費及日常支出，雙貸族情況逐漸普遍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

住商機構觀察聯徵中心歷年7月數據發現，2012年至2020年間雙貸族人數維持在28萬至31萬人；疫情後房市上揚，2020年至今雙貸族人數由30.9萬人增加約9.5萬人，今年5月首度突破40萬人，7月更升至40.4萬人。

賴志昶分析，雙貸族增加的原因主要有三：一、房價持續上漲，自備款壓力加大，部分購屋者須依靠信貸補足資金；二、近期股市表現亮眼，不少持屋族以信貸進行投資操作；三、疫情後通膨加劇，部分家庭以信貸維持日常周轉，推升雙貸族規模。

統計顯示，今年7月雙貸族平均房貸為新台幣625.8萬元，信貸則為114.7萬元（共約740.5萬元）。賴志昶指出，與2012年相比，房貸、信貸金額分別增加約1倍、1.2倍，凸顯房價攀升，也反映民眾對彈性資金需求明顯提升。

此外，過去信貸多用於短期周轉，現在卻常用於頭期款與裝潢費，顯示購屋能力與房價差距擴大，且限貸令亦成為消費者購屋障礙。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，下半年全球經濟仍受地緣政治影響，金融市場可能波動，建議雙貸族保留資金彈性，避免短期操作集中或負債比過高，以免遇到市場反轉或個人財務問題時，難以應對。

關鍵字：房價信貸雙貸族房產雲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

2838萬買台北房！「2%服務費」女耍賴只付一半　房仲公司提告了

台北市一名于姓女子113年6月間透過房屋仲介，成功以價金新台幣2838萬向另名林姓女子購得房屋，簽立買賣契約後並完成過戶、點交，未料于女卻未依約給付服務費56萬7600元給房仲，僅付了28萬，尚有28萬7600元未付；房仲公司因此提告請求給付。台北地院法官審理後，判于女給付28萬7600元。可上訴。

11分鐘前

通勤台北市「買房選林口or新莊」　一票秒選後者：離公司近就對了

對於每天通勤往返台北市的上班族來說，買房地點不只關係到房價預算，更直接影響生活品質，一名網友表示，近期有買房的打算，因為預算有限，便放棄蛋黃區，目前考慮林口或是新莊的房子，好奇同樣7字頭的房子，該選林口還是新莊？對此，信義房屋專家表示，最好選離公司近的，且尖峰時刻林口也很塞。

1小時前

八德3.5公里新道路定案！與「三鶯線延伸段」共線　帶動2區發展

桃園八德區交通長期受介壽路及和強路壅塞所苦，市府工務局指出，影響多年的「和強至介壽路段」開闢計畫，都市計畫變更已於10月底公告實施，未來交通壅塞情況可望大幅舒緩。隨著整體開發方向明確，八德地區都市更新與周邊房市發展將再添強勁動能。

1小時前

南韓打房嚇壞豪宅屋主！每年房屋稅「至少繳107萬」　擬拋售避險

近期南韓政府再度強調應增加高房價與多房屋持有者的持有稅，引發首爾江南與漢江沿岸高價住宅屋主焦慮，擔心未來稅負大幅增加。

2小時前

房地產廣告「買4.6億豪宅送勞斯萊斯」　網友：貧窮限制想像

馬來西亞一間房地產公司近期豪宅出售的廣告引起注意，聲稱買下6000萬令吉（約新台幣4.6億元）的豪宅，就附送一輛勞斯萊斯，地點就在吉隆坡。這則豪宅廣告影片曝光後引發討論，網友直呼「貧窮限制了想像」。

2小時前

買房不夠錢？全台「雙貸族」破40萬創新高　平均背負740萬債務

住商機構指出，房價長期高漲，使許多購屋族不得不尋求其他資金來源，信貸成為重要補助方式。根據聯徵中心資料，截至今年7月，全台同時有房貸與信貸的「雙貸族」達40.4萬人，刷新歷年同期紀錄。

3小時前

雙捷運黃金地段！　「中山民安」都更案招商成功

臺北市中山區再添都更亮點！由臺北市住宅及都市更新中心主導的「中山民安公辦都市更新案」近日完成招商評選，昇陽建設企業股份有限公司脫穎而出，成為最優申請人。

4小時前

蓋房成本低卻賣超貴？他喊「自建」免當盤子　網酸：自養雞很便宜

在房地產市場中建商通常是主要獲利者，有時在建商的炒作下，民眾要拿出更多錢買房，於是就有人想另闢蹊徑，認為找人自建就不會給建商剝削了。就有一名網友指出，建商和政府蓋房都賺老百姓錢，不如「自己蓋房」，就不會吃虧了。對此，多數網友普遍不認同，反酸：「你也可以自己養雞豬牛羊」。

4小時前

一聽兒要結婚　急約看房「婚前要買好」再提1要求！準媳婦臉綠了

「婚前婆婆急著買房同住，是什麼意思？」一名準新娘表示，即將和交往10年的男友結婚，沒想到準婆婆突然非常積極找房，甚至堅持要在婚前買下一間大房子，提議一家人住在一起，讓她心裡滿是疑惑與不安。對此，網友勸她快逃，「如果這房沒打算給你一半，那這未來婆家算盤打很精。」

5小時前

30歲男「炒房11間」成百萬身價暴發戶　心怨沒朋友

美國一位男子雷恩（Lane Kawaoka），靠房地產投資致富，30多歲時已擁有11間房產，財富累積破百萬美金。不過事業成功卻讓他感到孤單，因為周圍的人無法理解他的生活方式。直到他加入一個房地產投資者的智囊團，才找到能分享目標與經驗的圈子，治癒了孤獨感。

5小時前

明年會續約？李多慧賣關子 承諾：會繼續在台灣工作

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

政府砸50億「老宅延壽」！雙北..

潭子版「黑部立山」　住戶傻眼：..

陳傑鳴／賣不掉租不出　房市「燙..

青海家樂福駁「收地傳聞」　一表..

名嘴爆茂德177億封口內幕　「..

鶯歌房價站上5字頭　在地房仲指..

民間地主鐵板一塊！　大型量販店..

三代人「買房轉變」爆感慨！從1..

買房砍680萬後「落跑問神明」..

茂德建設「新北建案」廣告不實　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

2838萬買台北房！「2%服務..

通勤台北市「買房選林口or新莊..

八德3.5公里新道路定案　與「..

南韓打房嚇壞豪宅屋主　每年房屋..

大馬房地產廣告　買4.6億豪宅..

全台雙貸族破40萬　平均背負7..

「中山民安」都更案招商成功！

他喊「自建」免當盤子　網酸：自..

男友媽突急著看房「婚前要買好」..

30歲男「炒房11間」成百萬身..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366