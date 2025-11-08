茂德建設被爆代銷私改合約用印！　買家求償卻敗訴

▲冠德建設五股預售屋「幸福享享」。（圖／翻攝臉書／幸福享享）

網路新聞中心／綜合報導

有名女網友向茂德建設購買新北市五股區預售屋「幸福享享」，卻遭遇合約被竄改並私自用印的情況。她指控建商私自修改條款並用印，導致權益受損。雖然女買家提告要求解除契約並索賠，但法院最終判她敗訴，引發網友熱議，還有人安慰她「買下去後妳才會哭。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友發文爆料茂德建設代銷私改合約用印。（圖／翻攝臉書／買房知識家【M傳媒】，下同）

女買家在臉書社團「買房知識家【M傳媒】」發文，講述自己的遭遇。她表示，2024年7月簽約時，自己仔細核對了審閱本和正式合約，確認內容無誤才簽字。沒想到，建商代銷人員以需要拿回用印為由，修改了部分條款，甚至使用她的印章擅自蓋章。這些變更導致她原本的公設持分被改成一樓店面專用空地，可能引發社區車位分配問題，她認為自己的權益因此受損，要求退戶並賠償。

事後女買家提告希望透過法律途徑討回公道，然而法院認定建商的修改未違法，且變更內容對女買家的實際權益沒有直接損害，因此駁回了她的所有訴求，並判她需支付訴訟費用。女買家對此結果十分不滿，表示再上訴的希望渺茫，並對預售屋交易模式失去了信心，呼籲其他買家應慎選建商並仔細審查合約，避免重蹈覆轍。

▲網友針對女買家的爆料文章討論熱烈。

此外，女買家還揭露另一可能風險。她指出，合約中提到的專用空地在未來社區開區權會時，可能被改為公用，住戶的利益恐遭侵害。她認為，建商透過模糊的條款設計牟利，卻讓住戶承擔風險。這次事件引起許多網友留言討論，「沒買到茂德的房子妳應該開心，買下去後妳才會哭」、「這個建商，的確在很多已購客心中風評不是那麼的好，若是換個角度想，或許也許是種收穫？！」