15坪塞3房　生孩後「想打掉改2房」！過來人勸退：先評估1事

記者施怡妏／綜合報導

許多夫妻婚後計畫要生小孩，勢必會買大房子，但礙於房價，有些人會選擇更改房子的格局，就有一位媽咪表示，買了一間15坪的3房預售屋，糾結要不要將兩間小房打通，改成大主臥，另一間大房作為小孩房，或是維持原本的3房。對此，信義房屋專家建議，先看生活主空間在哪，如果是客廳就不需要打通。

媽咪在Dcard發文，買了一間15坪、3房1衛的預售屋，雖然表面上是3房，但實際空間有限，較大的那間房擺放雙人床、梳妝台、衣櫃等家具後，幾乎沒有多餘位置。

由於未來計畫要生小孩，想在格局上做些改變，原PO提出兩種規劃方案，一是維持3房格局，雖然每間房都不大，但可將其中一間作為儲藏空間使用；另一種則是打掉兩間小房，改成一間大主臥，讓空間更寬敞，但可能會面臨儲物空間不足的問題。

貼文曝光，網友建議維持3房，「保留3房，最小的當儲藏室，有小孩的話東西會變很多」、「一間當儲物間，妳家裡就比較不會亂」、「多一間儲藏空間，賣也比兩房好賣，最後總是要換房的」。也有網友認為，15坪真的太小了，「不用看格局，室內15坪，我一個人住都嫌小了，小孩是需要自由自在空間的，室內三房二廳二衛，至少23坪」、「室內沒到25坪的3房都是假3房，住起來超擠」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，先看在家裡的生活主空間是哪，如果不是臥室的話，就不需要特別打通，房間拿來睡覺用就好。經理也提到，第三間房可以當作書房或是儲藏空間，而且夫妻吵架的話，也有多一間房可以緩衝，「要找地方躲一下。」