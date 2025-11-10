買房別靠感覺了！東森房屋AI超慧選　一鍵挑出你的命定好房

▲AI超慧選的核心精神，是讓科技懂人心，讓仲介更能理解客戶、預見需求，進而提供更有溫度的服務。

東森房屋提供

面對AI時代的浪潮，東森房屋今日正式推出「AI超慧選」功能，以「AI創新、以人為本」為核心，打造結合科技與人性的全新找房體驗。消費者無論透過官網或LINE官方帳號賞屋，都能運用AI技術快速分析收藏物件，協助買方比較房價、地段、交通、生活機能等多項條件，精準挑選最符合需求的理想房。這項創新象徵東森房屋邁入智慧房仲的新階段，也宣告產業正掀起一場「效率×溫度」並行的革命。

東森房屋2023年即投入AI領域的開發，透過AI小秘書幫助從業人員運用AI工具提升服務品質及效率；2025年2月更針對消費者推出『AI一鍵煥裝』服務。結合AI與3D技術，只要一鍵即可升成多種裝修風格，讓賞屋更有臨場感。東森房屋總經理林境寬表示：「這次全新升級AI超慧選的核心精神，是讓科技懂人心，讓仲介更能理解客戶、預見需求，進而提供更有溫度的服務。」他指出，東森房屋以實戰為導向，將AI工具全面導入從開發、媒合、帶看到成交的流程，協助業務夥伴提升服務效率，同時讓客戶感受更貼心的決策陪伴。

東森房屋長期以「科技＋服務」為品牌主軸，結合集團強大的跨域資源，從AI小秘書、AI一件煥裝、到AI超慧選功能，構築一套完整的AI智慧生態鏈。此次AI超慧選的推出，正是東森AI轉型的具體展現，讓仲介不只是銷售房屋，更能透過數據洞察與人性理解，幫助客戶找到真正適合的家。

林境寬總經理強調，AI的價值在於落地應用，「會用AI的人，才有機會引領市場。」未來東森房屋將持續推進AI工具教育，推動每位加盟店成為AI智慧服務的據點，並串聯集團旗下分眾傳媒、東森消費聯盟、東森購物等多元事業，共同打造以會員為中心的數位服務網絡，實現「一站式生活圈」的願景。

