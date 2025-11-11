「南台灣土地公」出手！搬24億現金　接手三地集團千坪地

▲三地集團創辦人鍾嘉村，近日因案遭羈押，三地釋出全台14筆精華地用來充實營運資金，近期實登陸續揭露成交土地。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

2008年成立的三地集團創辦人鍾嘉村白手起家，低調躍升「南台灣大地主」，日前因案遭羈押後，三地流出一張土地清單，一次釋出全台14筆精華地，近期實登陸續揭露成交土地，均由「南台灣土地公」組成的泛京城集團拿下，合計斥資24.5億元補入1488坪土地庫存。

三地集團鍾嘉村以土地開發起家，近年大動作併購高雄客運、北基加油站、南仁湖、乖乖等老字號企業後，事業版圖橫跨地產、能源、交通、觀光及食品等，短短幾年就躍升「南台灣大地主」。

然而日前鍾嘉村捲入光電弊案疑雲，遭羈押禁見、個人帳戶被扣押後，10月三地集團私下大規模售地，釋出全台共14筆、合計3萬3521.6坪土地、總價約200億元，三地集團副董事長李宗熹日前證實，賣地用來充實營運資金，已售出百億元。

近期實登陸續公布，已有2筆精華地售出，根據實登，河堤段4、5、6、9地號，位於高雄三民區敦煌路、河堤路，合計1173.72坪土地，以總價18億88968.9萬元成交，換算單價161萬元，據查，買家為南京建設。

另一筆位於高雄鳳山的文山特區文衡路，為之前「艾美首賦」接待中心，買家建誌營造以5億5545.6萬入手584坪土地，換算單價95萬元，由於南京與建誌均為「南台灣土地公」蔡天贊旗下的泛京城集團關係企業，堪稱土地公斥資24.5億元一口氣補入1488坪土地庫存。對此，京城集團發言人周敬恆表示，非上市公司購買，不便發言。

地主 成交時間 標的 坪數 總價 買家 單價 鍾姓自然人 2025/10/15 河堤段9地號 857.72 13億8094.5萬 南京建設 161萬 三地開發 2025/10/16 河堤段4、5、6地號 315.99 5億0874.4萬 南京建設 161萬 鍾姓自然人 2025/10/15 大貝湖段113地號 584.69 5億5545.6萬 建誌營造 95萬

▲三地集團實登已揭露成交地。（ETtoday製表）

而根據謄本，泛京城集團此次購買的土地，抵押設定皆為早期三地集團持有時期即存在的「最高限額抵押權」，屬於承受，而非重新申請的土地融資，因此不屬於新設貸款，後續也不受《銀行法》第72條之2土融上限規範，業界人士指出，此類交易通常買方具備相當程度的現金實力與長線持有能力。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，此次出售價格均符合市場行情，目前河堤社區地價落在160~170萬元，文山特區地價也在90~100萬元區間，未來新案開價也都要「坐五望六」，研判此時進場，屬於策略型補土地庫存布局，並非短線操作，土地價格維持在合理水平，加上買家資金實力充足，預估近年都不會開發。

有不具名在地建商透露，三地釋出的地段都相當精華，並沒有特價，而是市場能接受的正常行情，價格「不算便宜，但也沒有低於市價，屬於買賣雙方都能接受的落點。」

像是河堤段有其他建商願意加價競爭，但須在短期內以現金交易，有實力現金購買大面積土地的建商，現階段本就不多，泛京城集團關係企業一次打包多筆，預估實登之後還會陸續揭露。

