ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「南台灣土地公」出手！搬24億現金　接手三地集團千坪地

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲三地集團創辦人鍾嘉村，近日因案遭羈押，三地釋出全台14筆精華地用來充實營運資金，近期實登陸續揭露成交土地。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

2008年成立的三地集團創辦人鍾嘉村白手起家，低調躍升「南台灣大地主」，日前因案遭羈押後，三地流出一張土地清單，一次釋出全台14筆精華地，近期實登陸續揭露成交土地，均由「南台灣土地公」組成的泛京城集團拿下，合計斥資24.5億元補入1488坪土地庫存。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

三地集團鍾嘉村以土地開發起家，近年大動作併購高雄客運、北基加油站、南仁湖、乖乖等老字號企業後，事業版圖橫跨地產、能源、交通、觀光及食品等，短短幾年就躍升「南台灣大地主」。

然而日前鍾嘉村捲入光電弊案疑雲，遭羈押禁見、個人帳戶被扣押後，10月三地集團私下大規模售地，釋出全台共14筆、合計3萬3521.6坪土地、總價約200億元，三地集團副董事長李宗熹日前證實，賣地用來充實營運資金，已售出百億元。

近期實登陸續公布，已有2筆精華地售出，根據實登，河堤段4、5、6、9地號，位於高雄三民區敦煌路、河堤路，合計1173.72坪土地，以總價18億88968.9萬元成交，換算單價161萬元，據查，買家為南京建設。

另一筆位於高雄鳳山的文山特區文衡路，為之前「艾美首賦」接待中心，買家建誌營造以5億5545.6萬入手584坪土地，換算單價95萬元，由於南京與建誌均為「南台灣土地公」蔡天贊旗下的泛京城集團關係企業，堪稱土地公斥資24.5億元一口氣補入1488坪土地庫存。對此，京城集團發言人周敬恆表示，非上市公司購買，不便發言。

地主 成交時間 標的 坪數 總價 買家 單價
鍾姓自然人 2025/10/15 河堤段9地號 857.72 13億8094.5萬 南京建設 161萬
三地開發 2025/10/16 河堤段4、5、6地號 315.99 5億0874.4萬 南京建設 161萬
鍾姓自然人 2025/10/15 大貝湖段113地號 584.69 5億5545.6萬 建誌營造 95萬

▲三地集團實登已揭露成交地。（ETtoday製表）

而根據謄本，泛京城集團此次購買的土地，抵押設定皆為早期三地集團持有時期即存在的「最高限額抵押權」，屬於承受，而非重新申請的土地融資，因此不屬於新設貸款，後續也不受《銀行法》第72條之2土融上限規範，業界人士指出，此類交易通常買方具備相當程度的現金實力與長線持有能力。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，此次出售價格均符合市場行情，目前河堤社區地價落在160~170萬元，文山特區地價也在90~100萬元區間，未來新案開價也都要「坐五望六」，研判此時進場，屬於策略型補土地庫存布局，並非短線操作，土地價格維持在合理水平，加上買家資金實力充足，預估近年都不會開發。

有不具名在地建商透露，三地釋出的地段都相當精華，並沒有特價，而是市場能接受的正常行情，價格「不算便宜，但也沒有低於市價，屬於買賣雙方都能接受的落點。」

像是河堤段有其他建商願意加價競爭，但須在短期內以現金交易，有實力現金購買大面積土地的建商，現階段本就不多，泛京城集團關係企業一次打包多筆，預估實登之後還會陸續揭露。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

關鍵字：鍾嘉村三地集團泛京城集團土地蔡天贊高雄土地公

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「南台灣土地公」出手！搬24億現金　接手三地集團千坪地

2008年成立的三地集團創辦人鍾嘉村白手起家，低調躍升「南台灣大地主」，日前因案遭羈押後，三地流出一張土地清單，一次釋出全台14筆精華地，近期實登陸續揭露成交土地，均由「南台灣土地公」組成的泛京城集團拿下，合計斥資24.5億元補入1488坪土地庫存。

3小時前

「電影沙漠區」喜迎首座影城　新案均價站4字頭

大里人終於等到電影院！「大里人聊天室2.0」近日瘋傳軟園施工現場照片，證實「in89豪華影城」即將進駐大里藝術廣場，實際詢問負責營運的中陽集團也證實此事，影城將規劃9個影廳，預計2026年第4季開幕，正式填補大里、霧峰、太平一帶長期沒有電影院的空白。

4小時前

半世紀「真透天」開價298萬　在地傻眼：2樓會曬傷

高雄瑞隆商圈生活圈成熟、商業密度高，1間位於巷內的老透天，開價僅298萬元，換算單價約18.4萬元，主打「公寓價買透天」，吸引不少在地小資族關注。不過該透天屋齡超過半世紀、屋況原始，外觀則「真的透天了」，被戲稱「有敘利亞戰地風情」。

4小時前

「益品書屋」舊址養蚊2年鍍金　新租客月付50萬進駐

王品集團創辦人開設的「益品書屋」2017年11月進駐南屯區，於2023年9月撤出。歷經空租2年後，終於成功以每月50萬元出租。在地房仲分析，該案投報率約達3％，也是2025年迄今南屯區最貴租賃店面。

5小時前

集賢路老牌撞球館拆了！　變身蘆洲史上最大危老案

蘆洲集賢路上的老字號撞球館「集賢撞球館」拆了，連同周圍土地投入重建，全案基地607坪也成為蘆洲史上基地規模最大的危老案。專家表示，該地段佳，未來新推案上看8字頭。

6小時前

台灣首位女建築師故居1.9億賣建商　在地不捨遭拆

王秀蓮（1929-2023）是台灣首位女建築師，位於台南東門路自宅1969年興建，由她親自操刀設計，展現俐落、溫柔又極具台南性格的空間語彙，近期整棟透天開始拆除，根據實登，該透天以1.9億元售出。信義房屋專家表示，該區地價落在40~60萬元。

8小時前

房仲跨行建商拚了　每坪94萬大手筆入水湳土地

水湳經貿園區生態段土地，出現一筆419坪土地成交紀錄，成交單價達93.99萬元，站上高標價格，經查，買方由具房仲背景起家的新興建商出手。信義房屋專家認為，該地為角地，地點又位於國際會展中心旁，興建別墅產品預估每戶也要沾邊豪宅線。

9小時前

史上最慘上半年！　住宅交易量僅4.8萬棟

觀察全台2009年至今上半年的住宅移轉棟數，今年受到央行第七波管制衝擊，僅約4.8萬筆，年減36%，並創下新低紀錄。專家表示，從歷史經驗來看，市場若遇重大打擊，對消費者信心層面的影響恐延續3~5年。

9小時前

黃仁勳前腳走！七股科工區同步釋地　搶2026年投產

黃仁勳上週再度快閃來台前往台積電，被外界解讀為「要更多晶片」，附近的七股科技工業區同步釋出第6波「產業用地」標售與標租，並以雙軌並行方式釋出，採開發與建廠同步模式，預計2026年底廠商就能投入營運。

11/10 18:02

21年投入逾5.2億！信義房屋「社區一家」打造台灣最長壽社造行動　1422件提案創新高見證無限可能

邁入第21年的信義房屋「社區一家」計畫，再度以實際行動見證台灣社區的力量。今年總提案數達1422件，不僅連續兩年破千，更創下歷年新高；其中「築夢個人類」提案數成長43%，大專青年組數量更翻倍成長，顯示年輕世代以創意和行動投入社區的熱情正在升溫。

11/10 17:21

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

地主告別26年金雞母　開價2...

債務人一招擋法拍　2.5億「白..

蘆洲20年屈臣氏歇業　「中華民..

潭子版「黑部立山」　住戶傻眼：..

台灣首位女建築師故居1.9億賣..

八德3.5公里新道路定案　與「..

營建不景氣？爸做小包工程「考慮..

房仲跨行建商拚了　每坪94萬大..

他喊「自建」免當盤子　網酸：自..

航空城將建970戶社宅供年輕人..

ETtoday房產雲

最新新聞more

「南台灣土地公」出手！搬24億..

「電影沙漠區」喜迎首座影城　新..

半世紀「真透天」開價298萬　..

「益品書屋」舊址養蚊2年鍍金　..

集賢路老牌撞球館拆了！　變身蘆..

台灣首位女建築師故居1.9億賣..

房仲跨行建商拚了　每坪94萬大..

史上最慘上半年！　住宅交易量僅..

黃仁勳前腳走！七股科工區同步釋..

21年投入逾5.2億！信義房屋..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366