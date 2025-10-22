ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

▲▼勞動部自營作業者紓困現金發放辦理情形。（圖／記者黃國霖攝）

▲房貸好難捉模，許多民眾面臨「條件好卻貸不到，條件差卻貸得到」的窘境。（示意圖／記者黃國霖攝）

記者項瀚／台北報導

房貸好難捉模，許多民眾面臨「條件好卻貸不到，條件差卻貸得到」的窘境。究竟銀行審核房貸的潛規則為何？最新一集《地產詹哥老實說》邀請法拍小哥陳俊廷，揭露銀行不為人知的審核眉角。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，分享銀行審核房貸眉角。

陳俊廷表示：「民眾申請房貸只有兩次機會，若前兩次都未成功，第三次幾乎會被所有銀行拒絕，銀行會查詢聯徵紀錄，若聯徵被拉兩次，後續申請房貸將非常困難，因此送件前務必謹慎評估。」

選對銀行是關鍵！陳俊廷分享兩個案例，一位月薪7~8萬元、信用滿分的健身教練，因現金收入未報稅，首次向公股銀行申請房貸遭拒；另一位從事神明罐頭塔生意的老闆，收入同樣現金制且報稅額低，信用有瑕疵，卻成功向農會貸到500萬元。

健身教練選錯了嚴審報稅的公股銀行，而罐頭塔老闆則獲得對現金收入較友善的農會青睞。他強調：「不同銀行有不同屬性，自營商、收現金者或執行業務所得者，都應選擇對其族群友善的銀行，提高貸款成功率。」

除了個人條件與物件狀況，陳俊廷更指出，銀行審核房貸有時連「人品」也會納入考量。他分享一位警官的案例：「該警官條件俱佳，卻因曾涉入兩性糾紛官司，遭部分銀行拒絕貸款。」

▲▼ 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲陳俊廷提醒，新青安房貸的寬鬆態度僅限於貸款額度1000萬元以內的部分。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

金管會宣布新青安房貸不納入《銀行法》72-2條限制，看似利多。然而，陳俊廷表示：「新青安房貸的寬鬆態度僅限於貸款額度1000萬元以內的部分，若購屋總價較高，超出部分仍需符合首購族貸款規定，可能導致卡關。」

近期有民眾接到信貸利率低於房貸的行銷電話，萌生「信貸還房貸」的想法，陳俊廷警告：「這是一種非常不健康的做法。」他舉例，一位日月光主管曾以信貸作為頭期款購屋，最終因繳款壓力過大導致房屋遭法拍。

陳俊廷計算，相同月繳金額下，信貸（2%利率、5年期）僅能貸到100萬元，而房貸（2.7%利率、40年期）卻能貸到520萬元，兩者可貸額度相差甚鉅。

▲▼臺灣銀行,金融,財經,投資,買賣,金融交易,台幣,存款,銀行業務,匯款,貸款。（圖／記者周宸亘攝）

▲科目四房貸是購屋者以現金買斷房屋後，再向銀行申請貸款。（示意圖／記者周宸亘攝）

對於想靈活運用資金的購屋族，陳俊廷建議可考慮「科目四房貸」。他解釋，「科目一房貸」是銀行與政府協助購屋者，購屋者需按銀行規定還款，而「科目四房貸」則是購屋者以現金買斷房屋後，再向銀行申請貸款，貸出的資金屬於購屋者自有，可彈性運用。

科目四房貸的優勢在於，可辦理理財型房貸，僅需繳交利息，無需償還本金，形同「無限寬限期」。陳俊廷指出：「央行目前主要限縮科目一房貸，對於科目四房貸較無限制。」

總結來說，陳俊廷表示，在房貸市場日益嚴峻的環境下，購屋者應「知己知彼」，首先了解自己的條件，包括收入結構、信用狀況、資產證明等，並提高收支比。其次，了解銀行的屬性與潛規則，選擇對自己有利的銀行。最後，善用各種貸款工具，以靈活運用資金，實現購屋夢想。

►台灣人瘋買日本房！　永居權？高報酬？專家揭最大陷阱 

►8年級老闆曝創業最大坑！　最容易後悔的辦公室「選址陷阱」

►央行「Q4總檢討」留一手　背後暗號：房市恐迎大轉折？

關鍵字：房貸貸款申請買房條件利率聯徵法拍小哥地產詹哥老實說

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

囤物惡房東害6死大火建物　勇者第7拍、每坪6.5萬拿下

台中市興中街一棟7層樓建物，在2022年3月6日發生大火，案件調查過程曲折離奇，整棟樓更遭銀行以「拍賣抵押物強制執行」進入法拍市場，2024年2月該建物首拍價格為7710萬元，但一路流標，終於在第7次法拍、底價2531萬元時，由開發公司出手2605萬元得標。

32分鐘前

信義房屋榮獲2025網路口碑之星ESG大獎　靠AI創新與社區行動圈粉

2025年第八屆「網路口碑之星」頒獎典禮10/21於西門紅樓登場，以「AI領航 信任先行」為主題，表彰在數位轉型與永續實踐中表現卓越的企業。在推動這類居家生活服務創新的企業中，信義房屋以推動誠信治理、數位永續與社區共好三大行動脫穎而出，榮獲「ESG永續發展領域居家生活消費類」領航創新獎。

41分鐘前

快訊／新壽T17、T18確定合意解約　最快16：30正式向外說明

輝達（NVIDIA）進駐北士科T17、T18出現轉機，台新新光金（2887）子公司新光人壽今（22）日召開董事會討論北士科T17、T18地上權合意解約案，最快今日下午4點半在新光人壽忠孝站前大樓召開記者會說明。

46分鐘前

【廣編】「超輕安」買房最簡單！「寶台青耘」2房2衛、訂簽28萬讓首購圓夢

在房價高漲、租金攀升的市場現實下，「買得起」成了年輕世代的最大奢望。近期桃園楊梅市區房市出現一匹黑馬：「寶台青耘」推出「2房、總價718萬起」超輕安產品，訂簽僅28萬即可入主，還能全額刷卡，引爆首購族與新婚小家庭購屋熱潮。

1小時前

大咖宗教團體卡位嘉義　熱門重劃區現破億土地成交

嘉義房價飆破6字頭，不只建商積極獵地，連宗教團體也下場卡位！實登顯示，7月嘉義市湖子內重劃區出現高價土地交易，地坪515坪、成交總價1億5454.8萬元，換算每坪單價約30萬元，新買家為靈鷲山佛教基金會。專家指出，該區行情每坪28~35萬元，屬合理區間。

1小時前

新壽董事會新增議案　將拍定T17、T18地上權變更方向

為了盡力促成輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科T17、T18，新光人壽今（22）日將召開臨時董事會，討論地上權變更方向，預計會後將向外界說明最終決定方向。

1小時前

城揚每坪200萬卡位美術館精華地　自曝「10年內不蓋住宅」

高雄美術館特區土地買氣再升溫！城揚建設一口氣掃進美術南三路2筆精華土地，合計面積1120.5坪，總成交金額23.79億元，換算單坪均價達212.3萬元，創下近期區域高價紀錄，意外的是，該建商透露，10年內不開發，將規劃商場招商。

2小時前

【廣編】「新濠岳」破土動工　運校重劃區地王即將蛻變

新北一線品牌建商新濠機構於運校重劃區指標案「新濠岳」，於本月19日舉行開工動土典禮，包括董事長蔡家福在內多位重量級人物與會，儀式過程順利圓滿。

3小時前

大案以拖待變　台中單月剩13新案進場創新低

房市進入急凍期，在台中市預售屋交易量年減8成下，根據公會統計，9月份台中市僅13案勇敢進場，創下歷史新低，總推案金額127.6億元、共計826戶，相較去年同期752億元，大減8成以上。

4小時前

輝達「秘密基地」備案　估價師點名新洲美段43地號

輝達台灣總部將落腳何處，持續成為討論焦點，北士科一塊新洲美段43地號土地被點名為「秘密基地」。該地4.68公頃面積足夠，為台北市所有的學校用地，但需經都市計劃變更。

5小時前

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

五金行沒賣五金　高雄「頂級超市..

台灣人16萬買下北海道獨棟房　..

房東痛失金雞母！　土城中央路「..

房貸審核「黑名單」？　內行曝：..

花蓮「河南王家族酒店」開不到2..

「5年內台灣房市都不會好」　地..

21歲就買房！網紅坐擁500間..

睽違4年！　改名6次「白派豪宅..

輝達「秘密基地」備案　估價師點..

黃國昌岳父建案爆違建　用易燃建..

ETtoday房產雲

最新新聞more

囤物惡房東害6死大火建物　勇者..

信義房屋榮獲網路口碑之星ESG..

快訊／新壽T17、T18確定合..

「超輕安」買房最簡單！「寶台青..

大咖宗教團體卡位嘉義　熱門重劃..

新壽董事會新增議案　將拍定T1..

城揚每坪200萬卡位美術館精華..

「新濠岳」破土動工　運校重劃區..

大案以拖待變　台中單月剩13新..

輝達「秘密基地」備案　估價師點..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366