單層14戶平面圖瘋傳　何世昌揭「最佳梯戶比」

▲單層14戶其實並不算太多，關鍵在於梯戶比的規劃。（示意圖，非當事建案／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

近日一張新案標準層平面圖「單層14戶」引發熱議，不過專家表示，單層14戶其實並不算太多，關鍵在於樓高、梯戶比的規劃。此外在房價高漲的年代，「總價」才是成交關鍵，在大基地開發中，市場派的格局規劃往往才能勝出。

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！ 科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市

[廣告]請繼續往下閱讀...

近日一張指標新案的標準層平面圖在網上瘋傳，單層規劃14戶、3部電梯，引發鄉民們熱議，躍上房地產新聞版面。有人覺得「單層也太多戶，電梯等到死」，但也有人覺得「單層多戶、小坪數是趨勢，這樣的案子反而賣得好。」

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示：「首先單就每層14戶來看，其實並不罕見，也不算太多，過去有些案子甚至每層30幾戶，這種小坪數產品由於低總價的關係，反而可能比規劃中坪數還好賣。」

何世昌表示：「單層戶數多，最大的抗性之一就是擔心電梯等太久，這就要進一步分析梯戶比、樓層高度兩大因素。」

何世昌表示：「若是一般15層的住宅大樓，梯戶比最好抓在1:4~1:5，也就是每1部電梯、配置4~5戶住宅；而若是20~30層以上的大樓，最好就得將梯戶比降到1:3，而本次在網上討論的個案為1:4.6左右。」

▲單層戶數多，朝向飯店模式規劃，住宅市場接受度不一定差。（示意圖／pixabay）

建築師劉獻文表示：「本次討論個案平面格局朝向飯店模式規劃，最小坪數控制在15坪以上，在銀行貸款上也會比較順暢，以這麼大塊土地、單層面積來看，若把戶數做少一點，每戶坪數拉大、總價提高，管理費也會更高，在當前房價高漲的年代，反而不符合消費者需求。」

不過，劉獻文表示：「這種格局產品的缺點就是採光，基本上都是暗廳、單面採光留給臥房，以15~16坪的套房來說影響不大，但對於25~26坪來說，可能就會有一些抗性。」

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！ 科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市