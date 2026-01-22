總投資額65億！　高捷O9站A基地將建22層「AI運動城市」

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄捷運橘線苓雅運動園區O9站A基地聯合開發案，由聯上實業（4113）和美力營造團隊，獲評選為最優申請人，22日進行簽約。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄捷運橘線苓雅運動園區O9站A基地聯合開發案，由聯上實業（4113）和美力營造團隊，獲評選為最優申請人，22日進行簽約，該案規劃639戶住宅。B、C基地目前仍招商中，信義房屋專家表示，周邊機能以武廟商圈、五塊厝生活圈為核心，長期缺乏供給。

高雄市政府攜手聯上實業與美力營造22日簽約，宣布將投資65億元、開發約2.3萬坪樓地板面積，基地緊鄰甫啟用的「Kaohsiung Highline Park」，未來將引進體育用品店、咖啡酒吧等運動休閒設施，鎖定把O9站周邊打造成「運動休閒創意街區」，帶動苓雅運動園區周邊生活機能升級。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲O9站土地開發案周邊坐擁Kaohsiung Highline運動公園、苓雅運動中心等大型運動場域。（圖／高雄市政府提供）

全區總開發面積約2.03公頃，分為A、B、C三基地，總投資額達200億元，本次簽約A基地約1571坪，將規劃「1幢2棟、地上22層」複合式建築，低樓層導入體育用品商店、咖啡酒吧等運動休閒設施；市府除可分回約200坪公共托育、親子館空間，並可取得約30億元挹注捷運建設，提升軌道建設量能。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲O9站A、B、C基地小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

聯上實業董事長蘇永義表示，O9站周邊條件得天獨厚，除了能串聯文化中心、武廟生活圈等成熟機能，後續還有Lalaport等大型商業題材延伸，透過軌道運輸、人流與場域整合，進一步形塑結合運動、休閒與城市機能的「AI運動城市」。

聯上實業開發部副總經理呂信杰透露，該案規劃639戶住宅，預計6~7年後完工，2028年若順利取得建照有機會開賣，外界預估，開價也要5字頭。

信義房屋文化店專案經理詹懿表示，O9站介於苓雅、鳳山、前鎮交會，購屋需求旺盛，周邊多為舊聚落，長期缺乏新案，以屋齡偏高的透天與中古大樓為主，舊透天屋齡約30~40年，總價1000萬元初頭，但普遍需要整理。

少數中古大樓屋齡約20年為主，成交單價大致落在30~35萬元，未來捷運宅題材一旦明確發酵，除了通勤型自住客，預料也會吸引資產族進駐。

關鍵字：高雄捷運運動園區聯開O9站聯上

