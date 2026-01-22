告別「完銷即廢棄」爭議　接待中心1招減碳44%奪最高認證

▲接待中心往往被視為「高能耗、短生命週期」的臨時建物，隨銷售結束即拆除，造成大量建築廢棄物。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

在傳統房地產開發中，接待中心往往被視為「高能耗、短生命週期」的臨時建物，隨銷售結束即拆除，造成大量建築廢棄物。然而，隨著全球淨零排放趨勢，遠雄房地產與冠德建設打破這一僵局，將接待中心轉化，先談永續再賣房。

遠雄房地產近期以「遠雄樂元接待中心」榮獲「工程碳足跡減碳評估認證」中最高等級的藍鑽翡翠級，為台灣接待中心建立新的低碳標準，且達到減碳 44%、循環度57%的高數據，導入模組化設計與可回收材料，確保拆除後資源能再利用。

▲「遠雄樂元接待中心」榮獲「工程碳足跡減碳評估認證」中最高等級的藍鑽翡翠級。（圖／記者陳筱惠攝）

台中機捷特區的「遠雄樂元」基地2147坪、規劃21~39坪、2~3房、總戶數780戶，新案近1年平均成交單價55.78萬元，最高單價來到6字頭。遠雄房地產總經理張麗蓉指出：「當我們這次發展出自然遊園、共融共享共生的示範型住宅建築，來回應不同年齡層與生活型態的多元需求，銷售面不用擔心。」

▲目前房市轉冷，不少接待中心成為綠色前哨站，也恰好讓建商透過低碳循環的執行力，提升區域整體的建築素質。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，冠德建設在崇德路上的「崇德綻」，位於北屯「裕毛屋」原址，同樣將ESG精神帶入接待中心與整體規劃，從接待中心的設計便強調通風、採光與低碳建材的使用，甚至有用木棧板、廢報紙做成的實用性傢俱。

春耕不動產14期旗艦店長王裕榮認為：「目前房市轉冷，不少接待中心成為綠色前哨站，也恰好讓建商透過低碳循環的執行力，提升區域整體的建築素質。」

王裕榮表示：「相對於14期的高門檻，大北屯中的機捷特區提供了更高的性價比。目前新案均價約在5字頭，等於該區已脫離2~3字頭的低單價時代，進入高位盤整階段，當建商不再一味追價，產品規劃與付款條件也趨於彈性，對比過去搶房氛圍，如今更適合真正有居住需求的族群慢慢比較地段、建商品牌與社區規劃。」

