金山絕美海景咖啡廳開半年換房東　神祕客砸6720萬空降

記者項瀚／台北報導

金山爆紅的網美咖啡廳「Little Ripple 小日波」開業半年後，整棟建物及土地以6720萬元交易，在地不動產業者分析「此價碼合理。」實地走訪，該店還在營業中，本次交易應只是換房東。

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！ 科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市

▲金山爆紅的網美咖啡廳「Little Ripple 小日波」整棟建物及土地以6720萬元交易。（圖／記者項瀚攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

金山網美咖啡廳「Little Ripple 小日波」在去年1月開幕，憑藉絕美裝潢、大面落地窗、無敵海景，成為網路名店，躍上新聞版面，被譽為「美如釜山」的景觀咖啡廳。

而實價登錄揭露，該店在開業半年後，建物及土地2門牌合計以6720萬元交易，建物面積211.5坪、土地則移轉220坪，使用分區大部分為農業區。

經查謄本，買方為林姓自然人，登記在桃園。記者實地走訪，「Little Ripple 小日波」仍在正常營業中，也沒有張貼停業通知，因此本次交易應只是房東換人，並不影響咖啡廳營業。

▲「Little Ripple 小日波」還在正常營業中 。（圖／記者項瀚攝）

金山在地人透露：「這棟建物最初是由一位金山在地仕紳興建，用了非常好的建材、鋼材興建2層透天，本來打算當作藝術蒐藏基地，但之後因緣際會賣給其他人，開過餐廳等等，一直到去年才變成Little Ripple 小日波咖啡廳。」

當地不動產業者、群盛不動產董事長李玉郎分析：「該建物位於海興路，緊鄰中角灣，遊客量算多，開設金山海景餐廳、咖啡廳效益不錯，周圍也有好幾間店家，承租的比例較高，以本次討論的店面來說，每月租金抓在12~15萬元。」

至於房地產價值，李玉郎表示：「該區屬於農業區，但只要是民國71年前落成，就算是就地合法，本次交易每坪建物、地價約在30萬元出頭，以一般行情認知來看有點偏高，但考量到該建物包含不少的裝修成本，因此成交價碼合理。」

▲「Little Ripple 小日波」交易整理。（AI協作／記者項瀚製作，經編輯審核）

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！ 科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市